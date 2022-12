Xavi Hernández: "A Mateu Lahoz se le ha ido el partido, pero la culpa del empate es nuestra"

No pudo lograr una victoria el Fútbol Club Barcelona en la reanudación de La Liga después del Mundial de Qatar. Empate frente al RCD Espanyol en un derbi catalán en el que el gran protagonista fue Mateu Lahoz. Sobre él habló Xavi Hernández. El entrenador del Barça destacó que se le había ido el partido y que ha repartido "tarjetas sin sentido".

Empate

"Hemos bajado el ritmo, el empate es culpa nuestra, son errores sobre todo de efectividad. Has de sentenciar. El Espanyol firmaba llegar con 1-0 a los últimos 10 minutos. Cuando no eres efectivo pueden pasar estas cosas. Hoy perdemos dos puntos".

Mateu Lahoz

"Es un árbitro que domina y controla los partidos y hoy se le ha ido y se lo he dicho. Ha repartido tarjetas sin sentido. Ha de estar tranquilo, con las pulsaciones bajas... y él es así, pero hoy no. Se le ha descontrolado el partido".

Conversación con Mateu en el banquillo

"Me ha dicho que se alegra de verme, sin más. Por eso te digo, que es un árbitro que parece que tiene el control y hoy no ha sido así. Pero no culpo a Mateu de nada, el empate es culpa nuestra".

Muchas tarjetas

"Otra vez vamos a hablar del árbitro... yo no puedo controlarlo. Ya he dicho muchas veces que los árbitros deberían hablar, qué voy a decir yo. Alba me ha dicho que no le ha dicho nada".

Respuesta de Mateu

"Me ha dicho ¿tú crees? Me gusta hablar, decir las injusticias... pero así es el fútbol, el deporte".

Bajada de intensidad

"Hemos bajado el ritmo, la intensidad... mi sensación es que tendríamos que haber ganado y bien. El Espanyol ha tenido el penalti y una ocasión de Nico Melamed. Nosotros hemos tenido muy claras. Esta película la hemos visto muchas veces. Hemos hablado al descanso que había que dar ritmo e intensidad al partido".

Sobre el rival

"El Espanyol juega muy directo... son situaciones del deporte. Hoy hemos hecho media hora brillante y luego no hemos estado tan bien, pero cuando no estás tan bien hay que mantener la meta a cero. Y la jugada desgraciada del penalti".

Enfadados

"Enfadados estamos todos hoy. Un empate en casa después de dominar el partido... Hemos chutado 22-23 veces y el Espanyol, 4. Es injusto, pero el fútbol tiene estas cosas, jugando mejor que el contrario, no ganas. Se escapan dos puntos".

Gol a balón parado

"Hemos generado mucho peligro en los córners. Lo hemos entrenado. Un día que marcamos en estrategia, te empatan de penalti".

Ansu Fati, titular

"Ha jugado porque ha entrenado muy bien. Ha hecho un cambio tremendo en cuanto a intensidad, trabajo defensivo, ha ayudado mucho al lateral, pendiente en los segundos balones... le ha faltado lo mismo que el equipo, la efectividad. Estará más acertado en el siguiente encuentro. Le veo un crecimiento para él y para ayudar al equipo".

La última de Mateu

"Ha descontrolado el partido, no lo ha tenido, sin más. No tengo nada más que decir".

