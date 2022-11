Guardiola pone los cuernos al Manchester City: "Nada se puede comparar con el Barça"

Este lunes, Pep Guardiola recogió el premio al mejor entrenador del año que entrega la Federación Catalana de Fútbol. El galardón fue a parar a las manos del técnico del Manchester City, en la gala celebrada en la Antigua Fábrica de Estrella Damm. Allí habló sobre un posible regreso al Barcelona y también de su renovación con el equipo del Etihad Stadium.

Antes de abordar los temas relacionados con el Barça, Guardiola se refirió a su continuidad en el City y confirmó que "la idea" era cerrar esta etapa al final de la presente campaña 2022/2023. "Lo había hablado con mi mujer y la idea era terminar mi etapa en el City esta temporada. Pero al final me enredaron y seguiré dos años más", aseguró el de Sampedor.

De su renovación con el Manchester City a ese deseo que tienen muchos culés de volver a verle algún día sentado en el banquillo local del Camp Nou. "Nada se puede comparar con el Barcelona. Si pensara que soy imprescindible volvería, pero no lo soy. Me fui y el equipo sigue ganando. Si nos tenemos que volver a encontrar nos encontraremos, pero sin forzar nada", aseguró Guardiola.

Moltes gràcies a la @FCF_CAT per les imatges que m’ha regalat a la Gala de les Estrelles pic.twitter.com/BWg8XoQuWB — PepTeam (@PepTeam) November 28, 2022

Siguiendo con el Barcelona, Pep se refirió al actual equipo que dirige Xavi Hernández: "reo que lo están haciendo muy bien a pesar de la desilusión de la Champions, pero si lo analizas partido a partido... En Múnich merecieron ganar y luego el penalti en el partido frente al Inter. Me sabe mal que no estén, pero para mí es una suerte porque así no me los encontraré".

El Mundial de España

Por último, Pep Guardiola se refirió al Mundial de Qatar 2022. El entrenador del Manchester City aseguró que le "está gustando" lo que va de campeonato. Y también se atrevió a hablar sobre la España de Luis Enrique, afirmando que pese a la buena imagen, eso no quiere decir que acabará proclamándose campeona el próximo 18 de diciembre en el Estadio Lusail.

"Me está gustando el campeonato con buenos partidos y entrenadores valientes. España lo está haciendo muy bien, pero eso no significa que vayan a ganarlo porque en el fútbol esto no funciona así. Ojalá. Que lo gane el que mejor juegue. ¿El Twitch de Luis Enrique? Me consta que se lo está pasando muy bien. Luis Enrique es así", sentenció Guardiola

