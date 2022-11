Cristiano da la razón a Paige Spiranac: "Ser guapo ayuda, soy una fruta que la gente quiere morder"

Las redes sociales se han convertido en una fuente de ingresos para muchas personas en todo el mundo. E incluso los deportistas aumentan sus beneficios gracias al uso de ellas. El más seguido de todos es Cristiano Ronaldo, quien ha asegurado que su físico es un detonante de su popularidad en plataformas como Instagram.

Esto lo ha comentado en la famosa entrevista a Piers Morgan. En ella, el internacional con Portugal es preguntado por ese brutal seguimiento sin precedentes en las redes sociales. Cristiano ha reconocido que no solo es porque se dedica al fútbol o por su desempeño dentro de los terrenos de juego, sino por su carisma o belleza.

"No solo porque juego bien al fútbol, creo que el resto es relevante, hay que ser carismático. Creo que ser guapo también ayuda. No sé la verdadera razón, pero soy una fruta que la gente quiere morder. ¿Qué fruta? Digamos una fresa. No sé cómo se expresa en inglés, pero es eso, una fruta que todo el mundo quiere morder", ha afirmado.

No es la primera vez que Cristiano dice que es guapo. Cuando militaba en las filas del Real Madrid, ya aseguró que era "rico, guapo y buen jugador". Unas declaraciones que dan la razón a lo que esta semana se publicaba en EL ESPAÑOL o en la prensa británica, después de que la golfista Paige Spiranac hablase de la sexualización en el deporte y de cómo a las mujeres se las critica por ello y a los hombres no tanto.

La propia Paige Spiranac puso de relieve en el vídeo que colgó en las redes que Cristiano Ronaldo, así como otros como David Beckham, Michael Phelps o Tom Brady también publican imágenes con el torso desnudo o en ropa interior y no se les ha criticado nunca como a las deportistas femeninas.

Con estas últimas declaraciones del portugués, él mismo reconoce que no solo su talento ayuda, sino que su físico también. Aunque Cristiano Ronaldo ha hablado de mucho más. Desde el dolor por la muerte de su hijo a la tensa situación que vive en la actualidad en el Manchester United.

Cristiano y el fútbol

El fútbol le llevó a lo más alto, aunque en los últimos tiempos las dificultades han ido creciendo a su paso en Old Trafford. A su club le ha mandado un dardo: "Cuando firmé por el United esperaba que algo hubiera cambiado, estuve nueve años en el Madrid, luego en la Juve... pero me sorprendí para mal. Todo seguía siendo lo mismo, la tecnología, todo. Es algo que me sorprendió, no me lo esperaba. Todo seguía igual".

Todo podría haber sido diferente para él de haberse decantado por el Manchester City. Cristiano Ronaldo ha reconocido que Pep Guardiola quiso ficharle a toda costa: "Estuve cerca de ir al City, es algo sobre lo que hablé mucho, ellos lo intentaron mucho. Guardiola hizo todo lo posible por llevarme al City. Pero mi corazón, mi sentimiento y lo que había hecho antes, y Sir Alex Ferguson, hicieron la diferencia".

Incluso se ha referido a los diablos rojos como si no fuese uno de ellos, pese a que día de hoy continúa siendo jugador del Manchester United: "Ahora mismo es un club que no está al más alto nivel. Espero que en el futuro puedan volver a serlo". "No se han movido, es como si se les hubiera parado el reloj", ha sentenciado Ronaldo a uno de los clubes de su vida.

