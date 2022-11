Dani Alves, del Mundial de Qatar a ser investigado por la justicia de Brasil

Problemas para Dani Alves en Brasil. Según informa el portal ge.globo.com, el Ministerio Público Federal (MPF) del gigante sudamericano estaría investigando al exjugador del Fútbol Club Barcelona por recibir, presuntamente, 6,2 millones de reales de una ONG. Esta organización no cumpliría con todos los requisitos.

La investigación comenzó el pasado 7 de noviembre después de comprobarse unas presuntas irregularidades en la transferencia de dinero. Dani Alves no es el único personaje público implicado en la trama. También se ha conocido, incluso, que otro exfutbolista está en la lista, Emerson Sheik.

Tal y como destaca el citado portal brasileño "la sospecha es que las organizaciones (ONG) estaban inactivas y fueron tomadas por los jugadores para eludir requisitos legales para recibir fondos públicos".

Según remarcan en Brasil, el objetivo es "investigar posibles irregularidades en la transferencia de 6,2 millones de reales del presupuesto federal, a través de la Secretaría Nacional de Esportes, a dos ONG, hasta entonces inactivas y recientemente absorbidas por los jugadores Emerson Sheik y Daniel Alves".

Mundial de Qatar 2022

Además de por esta información, Dani Alves también ha sido noticia en los últimos días por su convocatoria con la selección de Brasil para disputar el Mundial de Qatar 2022. Esta será su tercera participación en una Copa del Mundo. Y también la última, ya que cuenta con 39 años.

Dani Alves intercepta un pase hacía Pedri REUTERS

Su convocatoria ha resultado de lo más polémica. Muchos no entienden el porqué Tite llama a filas a un futbolista de su edad. Sin embargo, el seleccionador de la Canarinha lo explicó así: "El criterio es el mismo que para los demás. Combina la calidad técnica individual, fuerza física y aspecto mental. En mi equipo, los laterales no juegan de laterales, son constructores y la calidad técnica que me ofrece Dani es impresionante".

Así las cosas, Dani Alves se convierte en el gran veterano de la selección de Brasil en la búsqueda de su sexta estrella. Un hombre fuerte dentro del vestuario de la Verdeamarela, en el que los grandes líderes en el terreno de juego se presume que sean tanto Neymar como la estrella del Real Madrid Vinicius Júnior.

