Rooney ataca a Cristiano Ronaldo: "No es aceptable lo que ha hecho en el Manchester United"

A Cristiano Ronaldo le salen cada vez más críticos en el Manchester United. Wayne Rooney, mito de los red devils, ha cargado contra él por su rendimiento en el terreno de juego. Asegura que el delantero portugués se ha convertido en una simple distracción en el club inglés y le pide que 'agache' la cabeza.

Rooney habló en talkSPORT de la situación de Cristiano Ronaldo. Fue preguntado sobre si el United rendía mejor con él en el campo y respondó alto y claro: "No, no lo creo". Siguió con su explicación que está dando mucho que hablar en Inglaterra por su contundencia.

"Pero creo que las cosas que ha hecho desde el principio de la temporada no son aceptables para el Manchester United. He visto a Roy Keane defendiéndolo. Roy no lo aceptaría. Roy no lo aceptaría en absoluto", dijo sobre Cristiano.

"Es una distracción que el Manchester United no necesita en este momento, tratando de reconstruir", añadió. Y es que Rooney cree que el club ha seguido una buena línea para volver a colocarse arriba en un futuro cercano, pero Cristiano solo enterpecería todo ese proceso.

Rooney le mandó un mensaje a Ronaldo sobre el papel que debe asumir: "Para Cristiano, solo hay que bajar la cabeza y trabajar y estar listo para jugar cuando el entrenador lo necesite. Si lo hace, será un activo. Si no lo hace, se convertirá en una distracción no deseada".

Contento con Ten Hag

Además de Cristiano, Rooney se paró a analizar el rendimiento de Erik Ten Hag en el banquillo del United. El técnico neerlandés aterrizó en Old Trafford el pasado verano y al exfutbolista inglés le está gustando. Esto dijo de él en talkSPORT: "Creo que Ten Hag lo ha hecho muy bien. Ha llegado y ha imprimido su autoridad al equipo, y por primera vez en dos o tres años estoy empezando a ver una identidad en el Manchester United que no había visto en los últimos dos o tres años".

"Es el hombre adecuado para el trabajo. Creo que llevará tiempo, pero es un verdadero paso en la dirección correcta para terminar entre los cuatro primeros y volver a jugar la Champions League", añadió.

