Viktoria Pilsen - Barcelona, la Champions League en directo | Resultado, resumen y estadísticas del encuentro

El FC Barcelona no tiene ningún aliciente deportivo para este partido y será una jornada de rotaciones para Xavi Hernández. Sin embargo, no pensará lo mismo Joan Laporta ni los encargados de hacer las cuentas en el club catalán. Ganar este último partido reportará unos ingresos de 2,8 millones de euros que no vendrán nada mal a las diezmadas arcas de la entidad culé. En el vestuario del Doosan Arena, la charla bien podría darla el presidente esta noche.