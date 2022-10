Xavi Hernández: "Teníamos la Champions en nuestras manos y se nos ha escapado"

El Fútbol Club Barcelona jugará por última vez en la presente edición de la UEFA Champions League este martes en la República Checa. El Viktoria Pilsen es el rival del equipo azulgrana, que quiere despedirse de la máxima competición continental con victoria. Así lo aseguró Xavi Hernández en la rueda de prensa previa al partido, en la que estuvo acompañado por el futbolista Héctor Bellerín.

Quieren la victoria

"Para nosotros, no hay nada en juego en clasificación, pero es importante porque queremos acabar bien una competición que ha sido fatídica. Queremos lograr una buena dinámica y acabar con buenas sensaciones. Pueden jugar los que tienen menos minutos y los jóvenes".

Mundial de Qatar 2022

"En tu mente, hay riesgo de lesión. Pero también en un entrenamiento. Pero les dije que no piensen. Se pueden lesionar en una previa del Mundial. Cuando juegas cada partido, mejor estar. Cuando mejor estás en el club, mejor estás en la selección. Te puedes lesionar siempre".

❝En el #ViktoriaBarça tenemos que salir a por todas por prestigio y profesionalidad. Queremos acabar bien la competición❞



- Xavi -

Proyecto del Barça

"Es cuestión de tiempo. Por suerte y desgracia, he vivido la peor época de la historia del club, del 2000 al 2003, y la mejor. Tenemos que insistir. Tenemos que creer. No es momento de dudar. Ya me pasó como jugador. Soy muy positivo. Vamos por el buen camino. Seguramente se ganarán títulos en 2023. Estamos bien en La Liga, en la Champions no nos ha dado... este año no nos ha dado el resultado. Los pasos son más pequeños que esperábamos, pero los títulos se decidirán en el 2023. Soy muy positivo".

Expectativas

"Creo que todo es una montaña rusa. Y no es así. Cada partido es una historia. Hay que entrar en dinámica positiva. Estamos haciendo buen fútbol y somos protagonistas del juego. No podemos perder la identidad".

Sobra motivación

"Estoy motivado hasta en un amistoso. Están en el Barça. Son unos privilegiados. Están en el mejor club del mundo. Deben demostrar que tienen sitio aquí. Estamos en una situación que no esperábamos, pero esto cada día es un examen. Son unos privilegiados. Deben demostrar cosas: son jugadores del Barça".

¿Qué es lo que de verdad importa?

"Ganar, jugar bien, seguir con la dinámica... eso es importante. De cara a los dos partidos de La Liga, que son trascendentes. Mañana, por prestigio y profesionalidad, hay que salir a ganar".

Champions League

"La hemos perdido nosotros. La teníamos en nuestras manos y se nos ha escapado por errores nuestros, también por decisiones arbitrales... Estos fallos nos harán crecer".

¿Cómo está Lewandowski?

"Son pequeñas molestias, que arrastra desde hace días. Hemos preferido que descanse. Estará bien para el próximo partido".

Oportunidad para los menos habituales

"Tanto Iñaki Peña como Pablo Torre la idea es que jueguen. Los que tienen menos minutos, jugarán".

Mercado de invierno

"Es pronto para hablar de fichajes. Quedan tres partidos y un mes y medio. Nos sentaremos y miraremos qué podemos fichar. No descartamos nada".

Conclusiones

"No es un problema de actitud. Son errores nuestros, de madurez futbolística, de saber competir mejor, de afrontar la competición con más fe... es un proceso. El año pasado la sensación es que no nos daba futbolísticamente, y este creo que han sido errores. El grupo era fuerte y no hemos estado a la altura. Pero hemos competido y por eso soy optimista".

Robert Lewandowski

"Saber competir en momentos justos es importante. No es un tema de estilo. Se refiere a la madurez y sensación de empaque como equipo. Pero esto es porque tenemos muchos futbolistas jóvenes, nos ha tocado el peor grupo en años, decisiones arbitrales, lesiones... no son excusas".

¿Cómo jugaría este partido el Xavi futbolista?

"Saldría al 200 por ciento. Quería jugar todos los partidos, son una oportunidad de jugar, de ganar... Todos tienen ganas, y a mí me motiva como entrenador. Nos gusta jugar al fútbol".

