Bellerín: "Estamos decepcionados por la eliminación en Champions, merecimos más"

El Fútbol Club Barcelona se despide de la UEFA Champions League este martes en la visita al Viktoria Pilsen. La República Checa es el escenario en el que se verá por última vez a los de Xavi Hernández en la máxima competición continental, ya que a partir de la siguiente fase, los culés jugarán la Europa League. En la previa del partido, Héctor Bellerín compareció ante los medios de comunicación.

Obligados a ganar

"Para mí es importante para la dinámica en La Liga. Ganar da confianza y mejoras en el juego. Y somos el Barça y hemos de ganar todos los partidos".

Oportunidad

"No sé si jugaré, pero si lo hago quiero disfrutar al máximo los minutos que me dé el míster. Quiero jugar todos los partidos".

❝Tenemos que seguir, no podemos mirar al pasado. Tenemos la obligación de estar a buen nivel❞



- Bellerín -



Disfrutar del momento

"Estoy disfrutando mucho. Es difícil llegar tan tarde en la ventana de fichajes, pero el proceso ha sido rápido. Estoy contento con los minutos y con mucha ilusión. Cada día se nota el crecimiento del equipo".

Ambiente en el vestuario

"Estamos decepcionados, sentimos la eliminación y que en algunas situaciones merecimos más. Pero somos conscientes de nuestra calidad y hay que seguir. Pero fue un palo. Pero en el fútbol no te puedes quedar mirando al pasado".

Goles encajados

"No todo es blanco o negro. Cada partido es diferente. Las cosas pueden salir o bien, pero el equipo está bien defensivamente. Hemos jugado contra equipos buenos. El fútbol es acierto y errores y de eso depende el fútbol. En La Liga estamos en una buena dinámica".

Futuro

"Al final, en mi vida me he dado cuenta que no sabes qué te pasará hasta el último minuto. Cuando llegue ese momento, ya veré. De momento, disfruto la experiencia, que es muy bonita".

Críticas

"No escucho ni miro las opiniones de la gente. Lo importante es la opinión de mi entrenador. Llevaba un mes sin jugar. Y siempre hay que estar en el buen nivel, somos profesionales".

Injusticias en la Champions

"Ha habido injusticias, pero no nos podemos excusar en esto".

Paciencia

"En el fútbol hay poca paciencia. Todo proceso es largo y es importante la confianza".

