Carlos Alcaraz, listo para París-Bercy: el reto de acabar el año como número 1 y sus rivales

Carlos Alcaraz ya sabe quién es su primer rival en el Masters 1000 de París-Bercy. El actual número 1 del ranking de la ATP se estrena ante el japonés Yoshihito Nishioka, el 38 del circuito del tenis masculino. El español era duda por unas molestias en su rodilla, pero él mismo se ha encargado de tranquilizar a los aficionados.

El de El Palmar ha asegurado que este tipo de molestias son "normales" y que "todos los jugadores tienen problemas al final de la temporada". "No es demasiado grave", ha confirmado Alcaraz en rueda de prensa antes de su estreno en el último Masters 1000 del año.

El tenista español llega a París después de caer en Basilea ante Felix Auger-Aliassime. Precisamente, Carlos Alcaraz puso a Auger-Aliassime como uno de los favoritos a ganar el presente Masters 1000, además de nombrar a otros de los grandes candidatos como son Novak Djokovic, Rafa Nadal y Daniil Medvedev.

Sobre su último verdugo, Alcaraz destacó que "está intratable", aunque también que "muchos otros jugadores pueden ganar este torneo". Pese a ello no se quita "de esa lista". En su lado del cuadro aparecen nombres como los de Andrei Rublev, Daniil Medvedev, Hubert Hurkacz o el propio Félix Auger-Aliassime. Mientras que por el otro se sitúan Novak Djokovic, Rafael Nadal, Casper Ruud o Stefanos Tsitsipas.

Número 1

Después de ganar la última edición del US Open, Carlos Alcaraz se coronó como el nuevo rey del tenis. Aunque el joven talento español todavía no tiene asegurado acabar en lo más alto del ranking de la ATP cuando acabe el año. Pero esto parece ser que es algo que no le obsesiona demasiado.

"Hay otros grandes jugadores que tienen oportunidad de adelantarme (en la clasificación), no me lo tomo como una presión y sí como un aliciente para mostrar mejor tenis y seguir creciendo", afirmó también en la rueda de prensa previa a su estreno en el Masters 1000 de París-Bercy 2022.

Precisamente, el actual número 2 del mundo es otro español, el gran campeón Rafael Nadal. Carlos Alcaraz acumula 6730 puntos por los 5810 del de Manacor. Tercero es Daniil Medvedev con 5655 puntos. Rafa está exento en París en primera ronda. Su rival en segunda ronda saldrá del ganador del Roberto Bautista - Tommy Paul.

