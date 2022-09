El drama del que fuese el debutante más joven de la Premier League: "Me afectó mentalmente"

El mundo del deporte está cada vez más habituado a ver debutar a deportistas que apenas ni siquiera llegan a la mayoría de edad. En el caso del fútbol, es casi una constante ver a los jugadores enfundarse las camisetas con apenas 16 años. En la Premier League, el pasado fin de semana Ethan Nwaneri debutó a los 15 años y 181 días con el Arsenal.

Uno de los futbolistas que obtuvo ese reconocimiento fue Matthew Briggs. Lo hizo en 2007 cuando pertenecía al Fulham. Con tan sólo 16 años y 51 días se convertía en el más precoz de la historia de la Premier.Fue contra el Middlesbrough, en un partido que terminó con 3-1 a favor de los suyos. Un mérito que ostentó entre 2007 y 2019.

Pero lo que parecía ser una carrera directa al estrellato, no lo fue así. Y lo ha reconocido el propio Briggs. Una serie de problemas psicológicos aparecieron en él tras y ver cómo cambió la manera de ser tratato por las personas que le rodeaban. Fue el comienzo de un camino lleno de baches para el futbolista.

"Estaba desconcertado por eso. Todos cambiaron un poco hacia mí. Ya no era un niño normal que jugaba al fútbol", explicaba en una entrevista en The Guardian. Una clara muestra de cómo todo cambió de manera precipitada en su entorno, un golpe de realidad que no supo manejar.

Sin embargo, pese a su precocidad no pudo establecerse de manera continua en el Fulham. No volvió a sumar minutos en el terreno de juego hasta pasados dos años. Un estrés continuo para él, que veía cómo se estancaba cuando todo parecía un camino de rosas.

El defensor, pese a las altas expectivas en su momento, sigue su carrera como futbolista en el Gosport Borough. A sus 31 años, ha militado en otros clubes como el Watford, Bristol, Millwall o Colchester. Una larga trayectoria en más de 10 clubes tras no lograr la continuidad necesaria.

Cambio de perspectiva

Pese a los problemas de salud mental vividos a lo largo de su carrera, el todavía jugador quiso recalcar que los equipos trabajan mucho más evitar que los jóvenes sufran en el aspecto psicológico. Una manera de evitar que muchos de ellos se hundan tras no alcanzar sus objetivos.

"Siento que los clubes ahora son mucho más conscientes del impacto psicológico que tiene en los jugadores jóvenes, los cuidan mucho mejor y no tengo ninguna duda de que Ethan se merecía completamente su debut", se expresó sobre la apuesta de los equipos por cuidar más mentalmente a sus jugadores.

Y tras el debut de Nwaneri, Briggs no dudó en mandarle un mensaje para evitar que se venga abajo en los peores momentos. Unas palabras claras y directas para la joven promesa del Arsenal, que apenas supera los 15 años de edad.

"No dejes que se te suba a la cabeza, sigue entrenando duro, mantente enfocado, cuídate dentro y fuera del campo y mantente disciplinado. Y, si tiene algo que lo afecta mentalmente o está preocupado por algo, hable con alguien. Será mejor para ti a largo plazo"

