Historia de un motín en la selección femenina: idas y venidas de las futbolistas rebeldes contra la RFEF

Tiempos convulsos en la selección española femenina de fútbol por el enfrentamiento entre un grupo de jugadoras y el entrenador Jorge Vilda. Desde el pasado 30 de agosto se han ido encadenando comunicados de las futbolistas con las respuestas de la Real Federación Española de Fútbol. En el trasfondo de todo está el objetivo de un buen número de internacionales que quieren la dimisión o la destitución del actual seleccionador para comenzar una nueva etapa.

Durante estos 25 días, el mensaje de las jugadoras ha sido confuso sin explicar claramente las razones que han llevado a 15 internacionales, más la lesionada y último Balón de Oro Alexia Putellas, a rechazar las próximas convocatorias de la Selección cuando en 2023 se disputará el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

Estas 16 futbolistas aseguran "no haber renunciado a la Selección", aunque afirman no querer "ser convocadas hasta que no se reviertan situaciones" que afectan a su "estado emocional y personal". El grupo de jugadoras rebeldes lo forman: Mapi Leon, Patri Guijarro, Claudia Pina, Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey, Sandra Paños y Alexia Putellas (FC Barcelona), Ainhoa Moraza, Lola Gallardo (Atlético), Nerea Eizaguirre, Amaiur Sarriegi (Real Sociedad), Laia Aleixandri, Leila Ouahabi (Manchester City), Ona Batlle, Lucía García (Manchester United) y Andrea Pereira (América de México).

En la lista de rebeldes no se encuentra ninguna jugadora del Real Madrid Femenino, que hasta la fecha no han mostrado públicamente ninguna opinión al respecto. Por su parte, la Federación es clara y Ana Álvarez, directora de fútbol femenino de la RFEF, ha asegurado la continuidad de Vilda como seleccionador y ha aceptado la renuncia de las futbolistas: "Cumpliremos su deseo y no estarán en las convocatorias".

Todo comenzó el pasado 30 de agosto cuando se filtró que el grupo de las jugadoras del FC Barcelona, el mayoritario dentro de la Selección, querían la destitución de Jorge Vilda tras haber perdido en cuartos de final ante Inglaterra en la pasada Eurocopa. Alegaban motivos técnicos y que no estaban de acuerdo con los entrenamientos.

Jorge Vilda dando indicaciones desde el banquillo Europa Press

La lesión de Putellas

Aunque ninguna lo ha dicho públicamente, fuentes cercanas a estas futbolistas aseguran a EL ESPAÑOL que "culpan también a Jorge Vilda de la lesión sufrida por Alexia Putellas durante la preparación para la Eurocopa". Este grupo de jugadoras creer que los entrenamientos del seleccionador van contra su estado físico y que pueden provocar graves lesiones.

Tras el terremoto informativo, el 1 de septiembre fue Vilda el que habló en rueda de prensa. El seleccionador afirmó "estar dolido" por las formas y aseguró que "se habían roto todos los códigos del vestuario". Rubiales apoyó a Vilda y dijo que su continuidad era "incuestionable". Tras el entrenador, hablaron las jugadoras que ejercían de capitanas en esa concentración: Irene Paredes, Jenni Hermoso y Patri Guijarro. Las futbolistas aseguran que "no han pedido la dimisión", pero a la vez afirman que "es un malestar generalizado" y "que hay un grupo para ganar títulos".

Rubiales también se reunió con las capitanas y las informó de que Jorge Vilda seguiría sí o sí hasta el Mundial 2023. La Federación se ha sentido en todo momento chantajeada por este grupo futbolistas. Algo parecido pasó en el Fútbol Club Barcelona después de ganar la Champions en 2021. Las jugadoras, entre las que están algunas rebeldes de la Selección, exigieron la destitución de Lluís Cortés. En este caso ganaron el pulso y el club azulgrana destituyó a un entrenador que había ganado todos los títulos del año.

El siguiente paso lo dieron las 15 rebeldes con un email enviado a la Federación en el que explicaban su rechazo a ir convocadas "hasta que la situación sea revertida". Además, señalan que los últimos acontecimientos "están afectando" a su "estado emocional y a su salud".

El CSD, a través de José Manuel Franco, pidió "mucho diálogo" ante esta situación y que las jugadoras "debían explicarse bien" para conocer los motivos que habían llevado a esta decisión. La RFEF contestó afirmando que "no iba a aceptar ningún tipo de presión" y manteniendo su total confianza en Jorge Vilda y el actual proyecto del fútbol femenino.

En el último capítulo, hasta el momento, las 15 rebeldes y Alexia Putellas, que se unió a sus compañeras, mandaron un comunicado público en el que afirman "no haber pedido nunca el cese del seleccionador" y que "no han renunciado a la Selección". Pero a su vez, reiteran su deseo de no ser convocadas por motivos de salud.

Alexia Putellas durante un entrenameinto con la selección española Europa Press

El riesgo de la inhabilitación

El motivo de hacer hincapié en su no renuncia es evitar males mayores y es que hacerlo les podría costar a las rebeldes la inhabilitación a cada una de ellas para todas las competiciones oficiales de clubes. La RFEF ya ha asegurado que no irá por esa vía más dura, pero que las jugadoras no volverán a ser convocadas y Vilda continuará en el cargo.

El grueso de las rebeldes lo conforman las futbolistas del Barcelona o que han pasado por el club azulgrana. Además, se han sumado otras como dos futbolistas de una Real Sociedad que siempre se ha mostrado crítica con la Federación y Vilda por las convocatorias. Ana Álvarez también quiso dejar claro que "la RFEF no dejará que existan especulaciones" sobre otros motivos más graves, ya que "las jugadoras solo se han referido a asuntos deportivos" en las reuniones que han mantenido. También mostró su sorpresa por las razones de "salud" que expusieron estas en su email enviado a la Federación.

El motín, lejos de solucionarse, se agrava con el paso de los días y hasta de las horas. La Federación se muestra convencida de su respaldo a Vilda y las jugadoras lo mismo de un rechazo que les haría perderse el próximo Mundial. El fútbol femenino sigue envuelto en la polémica a pesar del gran salto que se dio en España tras la pasada Eurocopa y la profesionalización de la Liga Femenina de 1ª División.

