Galtier zanja la polémica en el PSG: "Mbappé es el primer tirador de penaltis y Neymar el segundo"

Las aguas bajan revueltas en el PSG a pesar de las victorias y las goleadas que se están sucediendo en los encuentros ligueros. El nuevo técnico, Galtier, está siendo uno de los encargados de poner paz, sobre todo entre Neymar y Mbappé, que tuvieron una disputa a la vista de todos en el partido frente al Montpellier por lanzar un penalti.

"Mbappé es el lanzador número 1. Por principios, siempre defino un segundo (tirador) que obviamente es 'Ney'. Puede haber situaciones como la semana pasada en las que tienes que ser inteligente. Tenemos que ver cómo se siente el uno y el otro, pero la orden es Kylian tirador número uno y, en caso de no hacerlo él, Ney tirador número dos", apuntó Galtier en Prime Video.

Galtier zanjó así en público la polémica que surgió tras la goleada al Montpellier (5-2), en la que Mbappé tiró un primer penalti fallado, y Neymar, a la hora de ejecutar un segundo, lo tiró y anotó... pese a que Mbappé fue a reclamarle el balón para lanzarlo él... de nuevo.

Kylian Mbappé, en un partido del PSG de la temporada 2022/2023 Reuters

Y es que en el Parque de los Príncipes se las prometían felices cuando en mayo consiguieron lo que parecía imposible: la renovación de Kylian Mbappé. Evitar que el delantero francés se fuera al Real Madrid se celebró como una victoria, pero la sintonía con el jugador se ha vuelto a torcer.

Bastaron dos jornadas -una en realidad, ya que Mbappé se perdió la primera- para que surjan las primeras tensiones. Y es que la dimensión que se ha querido dar a la figura de Kylian por su nuevo contrato no ha sentado bien en el vestuario. Unos no lo aceptan y él siente que no se está cumpliendo con lo que le prometieron.

[Mbappé, aislado en el PSG: no tiene lo que exigió cuando renovó y dejó plantado al Real Madrid]

El pasado fin de semana, en la victoria del PSG contra el Montpellier (5-2), estalló todo. Primero fueron los malos gestos de Mbappé hacia sus compañeros y luego su enfado después de que Neymar no le dejara tirar el segundo penalti del partido. Kylian falló antes otro. El brasileño, horas después, dio like a dos publicaciones en Twitter que señalaban al francés por el poder que le ha otorgado el club.

Ramos, de mediador

El PSG está intentando atajar esto lo más rápido posible. Sergio Ramos ya medió entre Mbappé y Neymar el sábado y al día siguiente se organizó una reunión entre ambos con Luis Campos para zanjar el asunto. La madre de Mbappé confirmó que el conflicto se estaba tratando "internamente".

Sin embargo, no parece que el enfado de Mbappé se vaya a pasar tan rápido. Según TNT Sports, el delantero galo se siente aislado de los demás en el vestuario. Su sentimiento nace de la frustración al ver que el equipo no está a su servicio y no se siente la estrella que le dijeron que sería. Tampoco estaría de acuerdo en algunas de las decisiones tomadas po Luis Campos, tal y como apunta L'Équipe.

