Guardiola teme el fichaje de Bernardo Silva por el Barça: "No sé qué pasará"

Pep Guardiola arranca este fin de semana tu temporada liguera con el Manchester City. Aunque en Inglaterra, el curso ya ha arrancado y no con buenas noticias para los citizen, que cedieron en la disputa de la Community Shield frente al Liverpool en un partido que generó algunas críticas. Especialmente contra su nuevo fichaje estrella, Erling Haaland.

El entrenador catalán ha comparecido en rueda de prensa antes de su debut en el campeonato liguero y ha hablado sobre la situación de su plantilla. En especial de dos puntos que ahora mismo son claves para él. El primero es el lateral izquierdo, la posición más floja de su equipo. No tiene un lateral a la altura de su proyecto y con la salida de Zinchenko ha perdido también a un buen complemento para ese puesto. Además, se ha quedado si su fichaje soñado, el de Marc Cucurella, que ha firmado por el Chelsea.

De momento le tocará apostar Josh Wilson-Esbrand, el único jugador que tiene para esa demarcación sin otras probaturas extrañas. Aunque su opción preferida es cambiar la posición natural de Joao Cancelo, habituado a aparecer por ambas bandas. El otro foco de atención en su plantilla es el futuro de Bernardo Silva. El portugués es una de las piezas más importantes de su plantilla, pero está siendo pretendido por el Barça, quien sueña con seguir activando palancas para seguir haciendo un equipo competitivo.

[La Premier ya no dejará arrodillarse contra el racismo: el gesto que solo Adama impulsó en España]

El técnico se ha mostrado apesadumbrado porque no puede garantizar la continuidad del portugués: "Quiero lo mejor para Bernardo. Quiero que se quede. Al 100%. Pero si en algún momento decide irse, hay una oferta y el club la acepta, se irá. Es de sentido común. No recibimos ninguna oferta y Bernardo está listo. Ha entrenado bien de cara al domingo. Hablo mucho con él, pero no sobre esto. Es feliz, está comprometido y tiene un perro precioso. Es feliz aquí, ya veremos qué pasa".

Pep Guardiola durante un acto del Manchester City Europa Press

Su situación en el City

Guardiola ha hablado también sobre las ventas del club citizen, que se ha movido bien en el mercado: "Estuve cómodo trabajando con Zinchenko, Jesus y Sterling, pero al final, por el club, por los jugadores, por los agentes, por muchos motivos, a veces tienes que vender. Necesito gente que esté feliz de estar aquí, que quiera intentarlo con nosotros. Me encantaría que Bernardo se quedara, es un jugador especial en el vestuario, pero no sé qué pasará. Los jugadores tienen deseos y yo no voy a pararles. Su carrera es corta y yo soy una parte pequeña del club".

[El 'Kun' Agüero critica los movimientos del City y le da un 'palo' a Haaland: "Esto no es Alemania"]

El técnico asegura no está preocupado por la situación de su lateral izquierdo, ya que de momento tiene opciones para intentar cubrir el puesto, aunque están sondeando el mercado: "Nada especial, somos los mismos. Tenemos a Joao Cancelo, y Nathan Aké puede jugar ahí. Veremos, aún queda tiempo hasta el final del mes". Y también ha hablado sobre la situación de su renovación, ya que termina contrato este curso.

"No necesito cambiar nada en mi vida, soy feliz. Hablé con el club. A mitad de temporada o al final hablaremos otra vez. Renovaré si quieren que siga, pero a veces forzarlo no es bueno y tienes que dejar que pase una situación y todo sea más relajado. Pasará de forma natural, ya veremos cómo nos sentimos al final de temporada. Aceptaremos lo que sea lo mejor para el club".

Sigue los temas que te interesan