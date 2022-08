Palo para el Barcelona: Azpilicueta renueva con el Chelsea por dos años más

Azpilicueta sentado sobre el césped de Do Dragao en la final de la Champions entre Manchester City y Chelsea Reuters

El FC Barcelona había cogido carrerilla este verano en lo que a fichajes se refiere. A pesar de las dificultades económicas que atraviesa el club, la activación de diversas palancas que suponen la venta de un porcentaje de algunos derechos del club a futuro han permitido al Barça ser el club que más ha gastado este verano.

Lewandowski, Raphinha, Koundé, Christensen, Kessié...todos han llegado a Barcelona esta ventana, pero no iban a ser los únicos. El equipo culé todavía no da por cerrado el verano y sigue queriendo reforzarse, aunque hay un jugador que no se irá al Camp Nou, César Azpilicueta.

El capitán del Chelsea había acabado contrato el 30 de junio con su club (pero seguía perteneciendo al equipo por una cláusula especial de su contrato), la venta del club había complicado la situación y Xavi le veía como un jugador ideal para el lateral derecho, una de las posiciones más flojas del Barcelona. A favor del navarro estaban su experiencia y su polivalencia, pero seguirá disfrutándolas el Chelsea, al menos durante dos temporadas más tras su renovación

¡Dos años más de nuestro capitán! 💙 pic.twitter.com/jzhIpiEGHW — Chelsea FC en español (@ChelseaFC_Sp) August 4, 2022

A pesar de que en el club azulgrana eran optimistas con respecto a esta operación y que la propia voluntad del futbolista era un cambio de aires, no va a poder ser. Los nuevos dueños del Chelsea no estaban demasiado por la labor de dejarlo salir, a pesar de que en un primer momento se mostraron dispuestos a mantener la promesa de sus predecesores. Así, llevaron las negociaciones a un punto complicado cuando pidieron precios muy alejados de lo que el Barcelona estaba dispuesto a pagar.

[Cesc Fábregas: "Hablé con gente del Barça para que ficharan a Tchouameni, me parece un jugadorazo"]

El inicio de la Premier League, este próximo fin de semana, y la voluntad del futbolista de tener su futuro resuelto antes de que arrancase la competición de manera oficial, han sido razones decisivas en la decisión del futbolista navarro, que de esta manera, seguirá jugando en el Chelsea, club al que llegó en 2012.

Ahora el Barcelona tendrá que pensar en otras alternativas para el lateral derecho. Actualmente el principal candidato es Sergiño Dest, el norteamericano es el único lateral derecho puro en esa zona, el Barça apostó fuerte por él y no ha desentonado, pero tampoco ha convencido al 100%.

Un central de lateral

Con el overbooking de centrales también cabe la posibilidad de que Xavi alinee en esa demarcación a Ronald Araújo, Jules Koundé o Andreas Christensen, pero ya supondría que un jugador no se desempeñe en su posición natural.

Sergi Roberto es otra de las alternativas dentro de la plantilla, fue reconvertido hace muchos años y ha jugado buena parte de su carrera como lateral, pero su rendimiento ha bajado y Xavi no parece muy por la labor de utilizarle.

La siguiente baza de Laporta sería seguir peinando el mercado en busca de otro jugador que se adapte a esa posición, pero las ligas están a punto de comenzar y será complicado conseguir el traspaso de un futbolista dejando al equipo de origen casi sin margen para maniobrar en el mercado.

Sigue los temas que te interesan