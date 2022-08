La sombra del favoritismo arbitral empaña la Euro de Inglaterra: Alemania se queja como ya hizo España

La selección inglesa femenina de fútbol está de enhorabuena después de haber ganado su primera Eurocopa. Un torneo especial por haber sido las anfitrionas y después de haber ganado a la todopoderosa Alemania en la prórroga de la final. Sin embargo, el triunfo inglés se ha visto salpicado por la polémica en las últimas horas por las quejas de los aficionados y prensa alemanas, que han denunciado un arbitraje favorable a Inglaterra.

Una situación que no es nueva ya que en los cuartos de final contra España, Inglaterra se encontraba contra la cuerdas, perdía 0-1 en el minuto 84, justo cuando un gol de Ella Toone le daba el pase a la prórroga tras una posible falta previa. Alessia Russo había golpeado con el codo en la cara de Irene Paredes, por lo que las futbolistas españolas protestaron, aunque finalmente se dio validez al gol de Inglaterra, que acabaría consiguiendo el pase en el tiempo extra.

Ahora, el principal tabloide alemán, Bild, dijo que la victoria de las 'Leonas' tenía un "olor desagradable y podrido" y culpó a un error arbitral de la derrota de Alemania por 2-1.

Toone empata el partido y devuelve la fe a los aficionados ingleses en Brighton #WEURO2022 #EurocopaRTVE #LegendariasDeRecord



El cuerpo técnico de España pide falta de Russo sobre Irene Paredes en la jugada del gol



Vuelve el empate al marcador https://t.co/h8fktZEskO pic.twitter.com/GIrFD1QDqZ — Teledeporte (@teledeporte) July 20, 2022

El periódico afirmaba que Alemania había sido engañada en Wembley una vez más, tras el polémico gol de Geoff Hurst en la final de 1966, y titulaba en portada: "Nuevo fraude en Wembley". En otro titular de sus páginas interiores, decía: "Nos engañan hasta con el VAR".

La televisión alemana reprodujo el momento en que Leah Williamson, la capitana de Inglaterra, pareció tocar el balón con la mano en un forcejeo en la línea de gol en el minuto 25. La escena fue revisada por el VAR, pero no se encontró ninguna mano punible.

"¡Esto no puede ser verdad! Esto simplemente no puede ser cierto!" escribió Bild. "56 años después del gol mal concedido en la final de Wembley de 1966, nuestras mujeres vuelven a sufrir un fraude en una final contra Inglaterra. ¡Esta vez a pesar de las imágenes de vídeo! El 1-2 tras la prórroga tiene un olor desagradable y podrido".

[Inglaterra se lleva en la prórroga contra Alemania la Eurocopa femenina de los récords]

El periódico agradeció el esfuerzo a las mujeres de la selección germana. "Han perdido. Pero los que pierden por fraude son en realidad los ganadores". El tabloide berlinés B.Z. tenía un mensaje similar en el titular de su portada: "¡Los ingleses nos vuelven a robar el título!".

Por su parte, Süddeutsche Zeitung escribió: "Inglaterra derrota a Alemania. En el estruendo del estadio de Wembley, la selección alemana tuvo que hacer frente a la repentina ausencia de la capitana Popp y perdió ante Inglaterra en la prórroga. La final estuvo marcada por los duelos, y al menos una acción de penalti controvertida".

En el caso del Frankfurter Allgemeine Zeitung, el resumen fue: "Las lágrimas cayeron tras el drama. La selección alemana de fútbol femenino perdió la final de la Eurocopa en Londres contra Inglaterra de forma dramática en la prórroga. El equipo fue convincente, pero echó de menos a la capitana Alexandra Popp".

Polémica y pérdidas de tiempo

La revista Focus sí volvió a poner el foco sobre la actuación arbitral y las pérdidas de tiempo de la selección inglesa: "¡Qué amarga es esta derrota! Tras un partido fantástico, Alemania perdió la final del Campeonato de Europa contra Inglaterra por 1-2, aunque una acción (la de la polémica) podría haber puesto a las mujeres de la selección en la senda de la victoria desde el principio. Y el hecho de que Inglaterra jugara a perder tiempo, hizo que los ánimos se caldearan".

Una línea similar a la de Der Spiegel: "No se van como perdedoras. Mala suerte con la lesión de Popp y enfado por un penalti que no se pitó: Alemania no ganó la gran final por el título de la Eurocopa. La atención se centra ya en el futuro".

Sigue los temas que te interesan