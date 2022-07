Shevchenko: "No basta con sacar a un niño de la guerra, tenemos que sacar la guerra de los niños"

Pasan los meses y la invasión de Rusia a Ucrania continúa. Muertos y millones de personas abandonando su país para alejarse de las bombas. En Varsovia, existe una escuela de verano de niños ucranianos refugiados. Y hasta allí se ha desplazado el exfutbolista y entrenador Andriy Shevchenko. El que fuera uno de los mejores delanteros de su época vivió una de las peores caras de la guerra a través de su familia.

Por el momento, se han registrado más de 5,8 millones de refugiados de Ucrania por toda Europa. De ellos, se estima que la mitad son niños. Según ha informado Laureus Sport for Good, muchos de estos pequeños no han tenido acceso a la educación durante las últimas semanas.

Esto lo ha puesto de relieve un Shevchenko: "Casi tres millones de niños de Ucrania se han visto obligados a huir de sus hogares en los últimos cinco meses como consecuencia del conflicto. El impacto físico de la guerra es evidente, pero no podemos olvidar el impacto psicológico en estos jóvenes. No basta con sacar a un niño de la guerra. Tenemos que sacar la guerra de los niños".

[La familia de Shevchenko, atrapada en Ucrania por los bombarderos rusos: "Salir es más peligroso"]

El ex de equipos como el Milan o el Chelsea ha pedido así apoyo en materia de salud mental para sus compatriotas, en especial para los más jóvenes. Ese "tenemos que sacar la guerra de los niños" puede llegar a convertirse en un lema más allá de esta guerra de Rusia con Ucrania. Millones de niños por todo el mundo viven, y sobre todo sufren, las penurias de la guerra en sus países.

La vía del deporte

Andriy Shevchenko es embajador de Laureus Sport for Good. Así ha podido visitar una de las escuelas de verano de Save the Children para niños ucranianos en Polonia. Allí, en 'TeamUp', ha vivido en primera persona la "intervención diseñada para mejorar la salud mental y el bienestar psicosocial de los niños a través del juego" que imparten tanto la mencionada Save the Children como War Child.

Andriy Shevchenko durante un partido del Genoa AFP7 / Europa Press

"El deporte tiene un poder increíble para romper barreras y crear esperanza en tiempos de desesperación. Hoy, en Varsovia, hemos visto lo mejor del deporte y del juego en acción durante las divertidas y edificantes actividades de TeamUp", ha apuntado el ucraniano.

"Estoy orgulloso y agradecido de que Laureus apoye iniciativas como esta, trabajando en colaboración con War Child y Save the Children, para ayudar a estos niños y a sus familias. Debemos seguir trabajando juntos por el futuro de estos niños", ha sentenciado Shevchenko.

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan