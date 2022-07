Mourinho enseña su último tatuaje y desata la locura en las redes: "Soy el único que puede tenerlo"

Jose Mourinho, besando la Conference League tras ganar la competición con la AS Roma Alfredo Falcone / LaPresse via ZUM / DPA

Europa League con el Oporto en 2003. Champions League con el Oporto en 2003. Champions con el Inter de Milán en 2010. Europa League con el Manchester United en 2017. Conference League con la AS Roma en 2022. Este es el destacado palmarés internacional de José Mourinho como entrenador. Y este es el protagonista del último tatuaje que se ha hecho el técnico luso.

Palmarés al alcance de unos pocos elegidos. De hecho, puede presumir, hasta el final de la próxima temporada 2022/2023, de ser el único entrenador que sabe lo que es ganar la Conference League. Y por este éxito sin precedentes de la Roma, que no conquistaba un título continental desde la Copa de Ferias de la 1960/1961, The Special One ha decidido tatuarse.

Así lo anunció en su perfil de Instagram: "Este es mi tatuaje. La alegría del pueblo romano me llevó a hacerlo. Entonces pensé en algo especial, algo que honrara a todos los clubes donde gané competiciones europeas. Al mismo tiempo, quería un tatuaje único, uno que, hasta ahora, soy el único que puede tenerlo… Alberto me mostró algunas propuestas, solo cambié algunos detalles. Aquí está mi tatuaje".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jose Mourinho (@josemourinho)

El ex del Real Madrid, con el que ganó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España, ha hecho latente su gran personalidad y también su humor al reconocer en el mensaje que es "el único" que puede hacerse un tatuaje como este. Las redes sociales han dado buena cuenta de esta nueva marca en la piel de Mourinho con miles de 'me gusta' y de comentarios al post.

[Mourinho: "El Real Madrid está en mi corazón. Yo soy blanco, blanco, blanco, es el más grande del mundo"]

Tatuaje que 'Mou' se ha hecho por una gran razón: la gran devoción que ha mostrado la afición giallorossa por él y su equipo en los últimos meses. "La alegría del pueblo romano me llevó a hacerlo", ha querido destacar en su mensaje de Instagram el entrenador portugués.

Pendiente del proyecto

Además de este especial tattoo, José Mourinho se mantiene atento al mercado de fichajes para cerrar su plantilla de la 2022/2023. Paulo Dybala es ahora el gran objetivo de la Roma. Tras el adiós del argentino a la Juventus de Turín, parece que el futuro de la 'Joya' se acerca al Olímpico. Otro de los futbolistas que han sido puesto en la órbita del equipo de 'Mou' es Cristiano Ronaldo.

Sigue los temas que te interesan