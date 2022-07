Marta Cardona, la heroína de España en la Eurocopa que pensó dejar el fútbol este año

La selección española de fútbol femenino es equipo de cuartos de final de la UEFA Women's Euro England 2022. Dos victorias y una derrota de las de Jorge Vilda para enfrentarse por un puesto en las semifinales contra Inglaterra, anfitriona y gran favorita al triunfo definitivo en Wembley. Volviendo a España, en el último triunfo, el nombre propio del partido fue el de Marta Cardona.

La ex del Real Madrid Femenino fue la encargada de marcar el único gol en la victoria de la Selección ante Dinamarca. Un tanto que llegó prácticamente sobre la bocina y que sentenció el pase a la siguiente ronda de las españolas. La euforia se desató en el Brentford Community Stadium y desde allí habló la delantera.

Marta Cardona reconoció que estuvo muy cerca de dejar el fútbol la temporada pasada. La aragonesa ha pasado por un calvario de lesiones que le dejaron apenas sin poder disfrutar de los terrenos de juego. Eso ha desembocado en su adiós al Real Madrid y casi a su carrera.

"Se me han pasado muchas cosas por la cabeza. El gol va por todas, por Virginia, por Jenni, por Alexia, por las que no han podido venir. En enero me llegué a plantear más de una vez dejar el fútbol. Le dije a mis amigas, 'voy a dejar el fútbol, no me merece la pena'", afirmó la jugadora tras el triunfo ante Dinamarca.

Las jugadoras de la selección española de fútbol femenino celebran el gol de Marta Cardona Reuters

Además, Cardona destacó que el hambre del vestuario de España no se acaba con este objetivo cumplido de llegar a cuartos: "Queremos más. Vamos a por más". "Cada partido es una final. Es una Eurocopa muy competida y ha sido una fase de grupos muy complicada", agregó la exmadridista.

El partido ante Inglaterra se celebra el próximo miércoles 20 de julio. Será entonces cuando la Selección se enfrente a una nueva 'final' en esta Eurocopa Femenina. El límite es soñar. Igual que ha soñado Marta Cardona para superar la pesadilla de las lesiones y haber llegado hasta el torneo continental.

Antes de este partido en el que se unió a la lista de goleadoras en la Eurocopa (del que ya formaban parte Mariona Caldentey, Aitana Bonmatí, Irene Paredes y Lucía García, todas marcaron ante Finlandia), Marta Cardona ya dejó claro que Jorge Vilda se la había "jugado" al incluirla en la lista de convocadas.

"El míster se la ha jugado mucho trayéndome. Esa confianza me da mucha fuerza. Es un sueño cumplido, pero supera con creces todo lo soñado. Es una familia, tenemos un grupazo, un ambiente espectacular", destacó la que ha sido jugadora del Real Madrid Femenino las últimas temporadas.

Magia... ¿para el Atlético?

Con su desvinculación del club blanco, el futuro de Marta Cardona apunta al Atlético de Madrid. La futbolista, de perfil ofensivo, crea magia con el balón en los pies. Si las lesiones la respetan, es, sin duda, una de las mejores jugadoras que tiene España en la actualidad. Después de su participación en la Eurocopa, su futuro se definirá. Aunque todo apunta a que se quedará en la capital, aunque con un gran cambio de aires.

