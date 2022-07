Guía para seguir la Eurocopa Femenina 2022: selecciones, grupos, calendario, estrellas...

Este miércoles 6 de julio arranca una nueva edición de la Eurocopa de fútbol femenino: la UEFA Women's Euro England 2022. Las 16 mejores selecciones del Viejo Continente se dan cita en Inglaterra para conseguir el cetro que, en el año 2017, se llevó Países Bajos ante Dinamarca.

España se encuentra entre esas 16 selecciones que han alcanzado la fase final de la Euro Femenina. Una Selección, la de Jorge Vilda, que ha sufrido algún que otro infortunio de camino a Inglaterra. Desde la lesión de Jenni Hermoso a la peor de las noticias ya desde tierras británicas: la baja de Alexia Putellas en el torneo.

La ausencia de la actual mejor futbolista del mundo puede marcar el rumbo de la selección española en la Eurocopa. España llegó a Inglaterra como una de las grandes favoritas para llevarse el título, pero la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda de Alexia Putellas cambia el guion previo.

['Time for Action', el plan insuficiente de la UEFA: la Eurocopa femenina sigue sin romper la brecha]

Aunque la selección que parte como principal favorita para sentarse en el trono que ha ocupado en los últimos años Países Bajos es Inglaterra, la anfitriona. Además de Francia, Suecia y Noruega, con Alemania, por supuesto, como candidatas a todo en esta UEFA Women's Euro England 2022.

Selecciones y grupos

Las 16 selecciones que se clasificaron para la Eurocopa Femenina quedaron encuadradas en los siguientes cuatro grupos:

Grupo A

- Inglaterra

- Noruega

- Austria

- Irlanda del Norte

Grupo B

- Alemania

- España

- Dinamarca

- Finlandia

Grupo C

- Países Bajos

- Suecia

- Suiza

- Portugal*

Grupo D

- Francia

- Italia

- Bélgica

- Islandia

*Portugal sustituye a Rusia

Calendario

El espectáculo comienza en Inglaterra este 6 de julio. Y no será hasta el próximo domingo 31, de este mismo mes, cuando se conozca el nombre del campeón. Entre medias, todos los partidos correspondientes a la fase de grupos, así como los correspondientes a las rondas de cuartos y de semifinales.

FASE DE GRUPOS

- Miércoles 6 de julio

Grupo A: Inglaterra vs. Austria (21:00 horas, Old Trafford).

- Jueves 7 de julio

Grupo A: Noruega vs. Irlanda del Norte (21:00 horas, Southampton).

- Viernes 8 de julio

Grupo B: ESPAÑA vs. Finlandia (18:00 horas, Milton Keynes).

Grupo B: Alemania vs. Dinamarca (21:00 horas, Brentford).

- Sábado 9 de julio

Grupo C: Portugal vs. Suiza (18:00 horas, Wigan&Leigh).

Grupo C: Países Bajos vs. Suiza (21:00 horas, Sheffield).

- Domingo 10 de julio

Grupo D: Bélgica vs. Islandia (18:00 horas, Mánchester).

Grupo D: Francia vs. Italia (21:00 horas, Rotherham).

Kai, Ashley y Robyn, las mascotas de la Eurocopa Femenina de Inglaterra 2022 Europa Press / UEFA

- Lunes 11 de julio

Grupo A: Austria vs. Irlanda del Norte (18:00 horas, Southampton).

Grupo A: Inglaterra vs. Noruega (21:00 horas, Brighton&Hove).

- Martes 12 de julio

Grupo B: Dinamarca vs. Finlandia (18:00 horas, Milton Keynes).

Grupo B: Alemania vs. ESPAÑA (21:00 horas, Brentford).

- Miércoles 13 de julio

Grupo C: Suecia vs. Suiza (18:00 horas, Sheffield).

Grupo C: Países Bajos vs. Portugal (21:00 horas, Wigan&Leigh).

- Jueves 14 de julio

Grupo D: Italia vs. Islandia (18:00 horas, Mánchester).

Grupo D: Francia vs. Bélgica (21:00 horas, Rotherham).

- Viernes 15 de julio

Grupo A: Irlanda del Norte vs. Inglaterra (21:00 horas, Southampton).

Grupo A: Austria vs. Noruega (21:00 horas, Brighton&Hove).

- Sábado 16 de julio

Grupo B: Finlandia vs. Alemania (21:00 horas, Milton Keynes).

Grupo B: Dinamarca vs. ESPAÑA (21:00 horas, Brentford).

- Domingo 17 de julio

Grupo C: Suiza vs. Países Bajos (18:00 horas, Sheffield).

Grupo C: Suecia vs. Portugal (18:00 horas, Wigan&Leigh).

- Lunes 18 de julio

Grupo D: Islandia vs. Francia (21:00 horas, Rotherham).

Grupo D: Italia vs. Bélgica (21:00 horas, Mánchester).

CUARTOS DE FINAL

- Miércoles 20 de julio

CF1: Primero del Grupo A vs. Segundo del Grupo B (21:00 horas, Brighton&Hove).

- Jueves 21 de julio

CF2: Primero del Grupo B vs. Segundo del Grupo A (21:00 horas, Brentford).

- Viernes 22 de julio

CF3: Primero del Grupo C vs. Segundo del Grupo D (21:00 horas, Wigan&Leigh).

- Sábado 23 de julio

CF4: Primero del Grupo D vs. Segundo del Grupo C (21:00 horas, Rotherham).

SEMIFINALES

- Martes 26 de julio

SF1: Ganador CF1 vs. Ganador CF3 (21:00 horas, Sheffield).

- Miércoles 27 de julio

SF2: Ganador CF2 vs. Ganador CF4 (21:00 horas, Milton Keynes).

FINAL

- Domingo 31 de julio

Ganador SF1 vs. Ganador SF2 (18:00 horas, Wembley).

Futbolistas destacadas

Nombres destacados en esta UEFA Women's Euro England 2022 hay varios, aunque ahora el que está en boca de todos es el de Alexia Putellas por causar baja con España. Sin la actual mejor jugadora del mundo, ganadora del Balón de Oro y el de The Best de la FIFA, pero con otras futbolistas importantes como Ada Hegerberg, Lieke Martens, Ellen White o Wendie Renard.

Patri Guijarro, Irene Paredes y Alexia Putellas, capitanes de la selección española de fútbol femenino Jesús Hellín / Europa Press

España tiene un grupo sólido con jugadoras de la experiencia de Irene Paredes, así como también futbolistas que saben lo que es proclamarse campeonas de Europa... aunque sea a nivel de clubes. Como Patri Guijarro o Mapi León. Y para grupos con varias estrellas, la Noruega de Ada Hegerberg y Caroline Graham Hansen. O también la Suecia de Kosovare Asllani, Stina Blackstenius, Anna Anvegard y compañía.

De entre todas las protagonistas, vamos a destacar ahora tres: Ellen White, en Inglaterra. Lieke Martens, en Países Bajos. Alexandra Popp, en Alemania. Y Wendie Renard, en Francia. La primera es sinónimo de gol. En el Manchester City está haciendo historia y tiene experiencia con su selección gracias a sus tres participaciones en Mundiales. Además, ha sido elegida como la Jugadora del Año en Inglaterra en hasta tres ocasiones: 2011, 2018 y 2021.

Lieke Martens, futbolista de la selección de fútbol femenina de Holanda Reuters

En cuanto a Lieke Martens, la futbolista neerlandesa ya sabe lo que es ganar una Eurocopa Femenina. De hecho, fue considerada como la mejor del torneo disputado en el año 2017. Gracias, en parte, a esto, acabó ganando el Premio The Best. Por otro lado, encontramos a Wendie Renard. La francesa es señalada, una y otra vez, como una de las mejores centrales del mundo en la actualidad.

De hecho, acaba de conseguir proclamarse vencedora de la Women's Champions League con el Olympique de Lyon. Precisamente, después de ganar la final al Barça de Alexia Putellas. A la Euro llega como la jugadora mejor pagada de Francia después de su renovación hasta 2024. Por último, Alexandra Popp. La veterana capitana de la Mannschaft que cuenta con su experiencia y con un equipo que mezcla juventud con futbolistas más curtidas.

Sedes

Las 16 selecciones disputarán los partidos de la fase de grupos, cuartos, semifinales y la gran final en diez escenarios diferentes. Las sedes en Inglaterra se encuentran ubicadas en Hay sedes en Brighton&Hove, Londres, Mánchester, Milton Keynes, Rotherham, Sheffield, Southampton, Trafford y Wigan&Leigh.

Los nueve estadios que acogen la UEFA Women's Euro England 2022 Reuters

- Brighton&Hove Community Stadium (Capacidad para 29.200 personas): estadio del Brighton&Hove Albion.

- Brentford Community Stadium (Capacidad para 17.250 aficionados): estadio del Brentford Football Club y del London Irish Rugby Club.

- Manchester City Academy Stadium (Capacidad para 4.700 aficionados): estadio de la ciudad deportiva del Manchester City, a muy poca distancia del Etihad Stadium.

- Stadium MK, Milton Keynes (Capacidad para 29.200 personas): estadio del MK Dons.

- New York Stadium (Capacidad para 10.400 aficionados): estadio del Rotherham.

- Bramall Lane (Capacidad para 28.900 personas): estadio del Sheffield United.

- St. Mary's Stadium (Capacidad para 32.689 personas): estadio del Southampton.

- Leigh Sports Village, Wigan&Leigh (Capacidad para 8.000 espectadores): estadio del Manchester United Femenino.

- Old Trafford (Capacidad para 76.000 personas): estadio del Manchester United.

- Wembley (Capacidad para 90.000 aficionados).

Sigue los temas que te interesan