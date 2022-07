Dinamarca - España, hoy en directo | Eurocopa femenina, partido de fútbol en vivo

Ganar o empatar, esa es la máxima de España para el partido de este sábado (21:00 hora española) contra Dinamarca. En ese punto está la clasificación de las de Jorge Vilda para cuartos y el enfrentamiento contra Inglaterra en la fase eliminatoria del torneo.



Un empate supondría el pase, pero no restauraría la confianza de la Selección, que pecó de falta de puntería y de competitividad en el choque de Alemania, el que condena a la selección a jugársela en este último encuentro.



La derrota por 2-0 en Brentford abrió todas las heridas cosidas en la remontada ante Finlandia, falta de concentración en los primeros minutos, errores individuales y falta de colmillo y efectividad arriba.



El lema entre las chicas estos días ha sido insistente: "No nos deis por muertas", y lo cierto es que la rival, una Dinamarca que ya sufrió para ganar a Finlandia, anima al optimismo. Cuando España se enfrentó por última vez a Dinamarca hace un año, dos goles de Aitana Bonmatí y otro de Patricia Guijarro cerró el triunfo español. Ese resultado, como es obvio, valdría para estar en cuartos.



Ante Alemania, Vilda optó por un once más defensivo, con doble pivote, que sirvió para controlar la posesión, a la que renunció descaradamente Alemania, pero que no precisó de la ofensiva para remontar el marcador. El plan de juego estuvo claramente condicionado por el gol inicial de las germanas a los dos minutos.



Contra Dinamarca, España podría volver al 4-3-3 del día de Finlandia, que tan bien funcionó para levantar el resultado. Irene Guerrero y Esther González podrían volver al once, aunque no se descarta que Vilda opte por dar continuidad a Sheila García arriba.

El encuentro comenzará a las 21:00 y podrá verse a través de la televisión en La 1 de RTVE y de su aplicación para dispositivos móviles RTVE Play. Además se podrá seguir toda la cobertura del partido que realizaremos en EL ESPAÑOL antes, durante y después del decisivo España - Dinamarca de este sábado 16 de julio de 2022 en la Eurocopa femenina.

Alineaciones:

Dinamarca: Christensen; Veje, Ballisager, Sevecke; Thrige, Junge, Kühl, Thomsen; Madsen, Harder y Bruun.



España: Paños; Batlle, Paredes, Mapi León, Leila; Bonmatí, Guijarro, Athenea; García, González y Caldentey.



Árbitra: Rebecca Welch (Inglaterra).



Estadio: Brentford Community Stadium (Londres).



Hora: 21:00 (La 1 de RTVE y RTVE Play)