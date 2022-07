España con dudas a un día del debut en la Eurocopa: de la lesión de Putellas a las decisiones de Vilda

Si la presión por triunfar en una Eurocopa cuando el fútbol femenino ha alcanzado las cotas más altas en cuanto a interés no era suficiente, España comenzará esta edición del torneo continental que se disputa en Inglaterra con todo en contra. Si llegaba al campeonato como una de las favoritas, desde que comenzó la preparación se ha ido torciendo el camino hasta que este martes se confirmó que Alexia Putellas, actual Balón de Oro, no podrá disputar el campeonato de Europa.

La Selección llega sin sus dos mejores jugadoras, y dos de las mejores del mundo, a la Eurocopa: Putellas y Jenni Hermoso. El drama que empezó con la lesión de la nueva jugadora de la liga mexicana, y con la decisión de no esperarla, acaba este viernes con el estreno a las 18:00 horas ante Finlandia. Será la primera piedra de toque en un grupo de nivel que completan Dinamarca y Alemania. El nivel es alto y eso garantiza que el espectáculo estará a la altura.

El líder de este reto es un Jorge Vilda al que se le ha puesto en duda por sus decisiones en la lista de convocadas. "Antes íbamos de Cenicientas. Ahora llegamos en el mejor momento de nuestra historia", sentenció en la última semana. Acaba de ser renovado por la RFEF por dos años más, hasta 2024, lo que le garantiza su continuidad de cara al Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023. Es uno de los máximos responsables del despegue de esta selección que crece a pasos de gigante.

Pero hay grandes expectativas puestas. España afronta su segunda Eurocopa dispuesta a mejorar los cuartos de final de 2017, donde cayó eliminada ante Austria en la tanda de penaltis. Las cosas han cambiado desde entonces. El empuje de los clubes y el buen hacer de las jugadoras han redundado en un creciente éxito del fútbol femenino. Además, la Selección no cae derrotada desde el 8 de marzo de 2020, cuando perdió ante la potente Estados Unidos en la SheBelieves Cup.

Una de las críticas fue no llevar a Amaiur Sarriegi, la que finalmente ha sustituido a Alexia Putellas. Sin la máxima goleadora de la historia de la Selección y la mejor jugadora del mundo, aunque se quedará unos días más haciendo grupo en Inglaterra, España tendrá que reinventarse. Aún así, todos los comentarios que las están dando por derrotadas en las últimas horas y el hecho de "luchar por ella, por Vir (Torrecilla) y por Jenni (Hermoso)", como ha dicho Mariona Caldentey les ha dado un punto extra de motivación.

El debut del combinado nacional será este viernes 8 de julio frente a Finlandia. El partido se disputará a las 18:00 horas en el Stadium MK. Este será el duelo más accesible de los tres, pues España ha quedado enmarcada en un auténtico grupo de la muerte en el que también se enfrentará a Alemania, ocho veces campeona de Europa, y a la Dinamarca de Pernille Harder. Para acceder a cuartos de final, las de Jorge Vilda deberán acabar la fase de grupos entre las dos primeras. Allí se medirían, a priori, a Inglaterra o a Noruega, otras dos de las selecciones candidatas al título.

A pesar de todo la selección española sigue siendo una de las que afrontan al torneo con más esperanza. Se mira en el espejo de la selección masculina años atrás. Como ellos, ha conseguido ganar en todas las categorías inferiores. Y como ellos antes no han pasado de los cuartos de final en las dos últimas citas. La selección española femenina de fútbol aspira a mejorar su tercer puesto de la Eurocopa 1997, su mayor logro en competición internacional.

Las que sí están

No será un camino fácil, en absoluto, y es que esta edición está llamada a ser la más reñida de la historia. Más dinero, más público, más favoritas… la de Inglaterra está llamada a ser la mejor Eurocopa de la historia. Pero, tristemente, lo será sin la mejor futbolista del mundo sobre el verde. Con la baja de Alexia, Mariona podría ser quien comparta el centro del campo junto a Patri Guijarro y Aitana Bonmatí. En cualquier caso, España tiene a la mejor generación de su historia.

El equipo aúna jugadoras contrastadas y curtidas en mil batallas como Irene Paredes, Leila, Mapi, Esther o Mariona. También está la generación que fue subcampeona del mundo Sub20 comandada por Patri Guijarro, Aitana, Lucía u Ona Batlle, una cita que también se perdió Alexia Putellas. La rama más joven de este árbol es Claudia Pina, que puso a España en el mapa del fútbol femenino al ganar el Mundial Sub17 en 2018.

Jorge Vilda en un entrenamiento. AFP7 / Europa Press

La portería es una de las parcelas que está asegurada. Actualmente en la Selección hay tres porteras luchando por un puesto: Sandra Paños, Lola Gallardo y Misa Rodríguez. Cualquier de ellas podría entrar en el once titular. Otro de los baluartes que tiene el equipo español son sus centrales. Mapi León e Irene Paredes son el gran muro de La Roja. Arriba, cuando Jenni no ha podido ser de la partida esta temporada en Can Barça, Pina ha ocupado su rol. Parece su sustituta ideal.

En la Eurocopa de Inglaterra no hay un único favorito. Hay muchos. La razón: que cada vez las selecciones están más igualadas. Algunas se han mantenido como Noruega, Alemania, Suecia y Países Bajos. Otras han crecido como la misma España, Inglaterra o Italia. La Selección comienza con dudas, pero la igualdad que se presupone en este torneo la mantiene en la pelea. Será una labor de resiliencia y madurez salir de Reino Unido con una buena actuación.

