El mercado de fichajes que se abre y la crisis que ahoga a los clubes de La Liga: "Vamos para atrás"

Otro 1 de julio y por delante dos meses en el fútbol marcados por el mercado de fichajes. Se abre otra ventana, la que debe dejar atrás los problemas económicos provocados por la pandemia. Eso en la teoría, ya que son muchos los clubes españoles que se presentan en apuros en sus cuentas.

Esta es una ventana en la que, por cierto, se presenta la duda sobre un Mundial de selecciones, el de Qatar, que se juega en invierno y no en verano como siempre. ¿Cómo afectará? ¿Qué pasa con la tradición de fichar a las revelaciones del torneo? ¿Se vivirá por esta circunstancia un mercado de invierno atípico?

Son varias las preguntas que surgen y para ello EL ESPAÑOL ha contactado con varios representantes de futbolistas. Ellos conocen el mercado mejor que (casi) nadie y responden a las incógnitas que presentan por delante. El foco puesto sobre el fútbol español, que parece perder progresivamente el brillo de antaño.

Aurelien Tchouameni llega al Real Madrid

Aunque el mercado de fichajes se abre oficialmente este viernes, los clubes ya se han movido desde que acabó la temporada. Los que han podido, ya que algunos han estado obligados a cuadras sus cuentas del curso pasado. De tal forma, las cinco grandes ligas (Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia) han gastado ya más de 1.330 millones de euros.

La Liga ha gastado por ahora 144,9 millones, lo que le coloca cuarta en el ranking de dinero invertido en fichajes de toda Europa. Supera a la Ligue 1 francesa (136,1 'kilos'), pero tiene por delante a la Bundesliga alemana (236,6), a la Serie A italiana (289,8) y una Premier League inglesa (523,3) que un año más impone su supremacía en el mercado desde el primer momento.

La suma de La Liga la sostiene el fichaje de Aurélien Tchouaméni por el Real Madrid. Los 80 millones pagados por el centrocampista francés le convierten, por ahora, en el fichaje más caro del verano. Le escoltan los de Darwin Núñez (Liverpool) y Erling Haaland (Manchester City), ambos de la Premier. 7 de los 10 fichajes más caros hasta el momento se han hecho por equipos ingleses.

Que entremos en julio y ya haya varios fichajes que rocen los 100 millones no es, sin embargo, un motivo para pensar que el fútbol se ha recuperado del impacto del Covid. Así lo piensa Rafael Anguita, representante de futbolistas -en su mayoría españoles- desde hace más de dos décadas: "Estamos en un retroceso total del mercado", sostiene.

Estamos en un retroceso total. Rusia, China, los árabes cerrarán el grifo... Va a ser un problema económico grave Rafael Anguita, representante

Anguita ve más razones para ser pesimistas, además de la crisis del coronavirus: "Primero por la situación rusa, la situación económica de China... Ahora después del campeonato del mundo los países árabes cerrarán el grifo, al haber conseguido el objetivo de organizarlo. Esto va a ser un problema económico grave", expone a este diario.

Todos estos condicionantes han afectado para que se dé la situación que hay en La Liga: 8 de los 20 equipos de Primera División (2022/2023) acaban de cerrar el curso con pérdidas. A alguno le ha salvado el acuerdo con CVC y el Barça está cerca de conseguir el milagro con las 'palancas', aunque un caso y el otro no dejan de ser hipotecas para los clubes para el futuro.

Los equipos españoles ya ofrecen menos que cualquier país de Europa Rafael Anguita, representante

Hay que seguir vendiendo por encima de lo que se ficha. Esto sitúa al fútbol español en una posición delicada frente a sus principales rivales a nivel europeo: "Los equipos españoles ya ofrecen menos que casi cualquier país de Europa, por supuesto menos que los de las grandes ligas. Los profesionales buscarán otros mercados", explica Anguita.

Dudas con el capital extranjero

Otro asunto que preocupa a los representantes es la cada vez mayor presencia de capital extranjero en los clubes españoles. Lo que a priori debería ser bueno por la inversión de dinero genera incertidumbre: "El fútbol nacional está en manos de los mercados extranjeros y no sé qué piensa esta gente del negocio del fútbol. Vamos para atrás", se preguntan varios agentes contactados por este diario.

Jeff Luhnow, nuevo presidente del CD Leganés CD Leganés

Sus palabras tienen una certeza: actualmente, ocho equipos de Primera División y seis de Segunda tienen dueños de países asiáticos o americanos. Solo en la última semana han llegado dos capitales extranjeros a la División de Plata como accionistas mayoritarios de CD Leganés y Sporting de Gijón.

Un verano sin Mundial

La última cuestión que concierne a este mercado de fichajes, justo cuando abre, es si beneficia o perjudica al periodo estival que el Mundial de Qatar se juegue entre noviembre y diciembre. ¿Se reservarán los 'grandes' cartas para enero? A priori no.

El funcionamiento del mercado de verano es sencillo y por eso los representantes no parecen encontrar ventajas en un Mundial en invierno y no ahora, como se debería estar disputando. Los clubes aprovechan las pretemporadas para montar sus plantillas y el invierno suele quedar para "los de media tabla que quieren fortalecerse para no bajar todavía más".

"Puede ser que haya algún movimiento (en invierno), pero en el mes de noviembre los equipos ya están cogiendo posiciones y habrá pocos movimientos de jugadores. Como es habitual", explica Anguita. "Sobre todo en el mercado nacional", puntualiza otro de los representantes contactados por EL ESPAÑOL.

Así queda dibujado el mercado de fichajes cuando se abre otro verano más. El negocio de los traspasos está en retroceso, especialmente en el fútbol español. No se esperan dos meses sin alegrías, porque las habrá, pero van a menos año tras año. La Liga parece sufrir más que otras y no hay solución real a la vista. Eso de ser la mejor competición del mundo queda cada vez más lejos.

