El United da calabazas al Barça: no acepta incluir a Maguire en la operación de Frenkie de Jong

No están siendo fáciles las operaciones de salida y entrada en el Barcelona este verano. Maniatado por su difícil situación económica, está teniendo que buscar en el mercado futbolistas a coste cero o por los que tenga que pagar pequeños traspasos. En cuanto a las salidas, muchos futbolistas tampoco están por la labor de marcharse del club, lo que dificulta aún más todas las operaciones.

Una de las cuestiones que parecía mejor encarada para el Barça es la de Frenkie de Jong. El club necesita vender y por el neerlandés cree que puede recuperar la inversión que realizó en su día, unos 80 millones de euros. Ahora el Manchester United parece dispuesto a pagarlos, pero a última hora The Sun ha desvelado un extraño trueque que habría propuesto el Barcelona.

El club culé habría querido recibir a cambio a Maguire. Llamativo porque el central inglés ha sido uno de los jugadores más criticados de los 'red devils' esta temporada, y porque el Barcelona tiene overbooking de centrales cuando además parece cerrada la llegada de Christensen. El central del Chelsea se ha comprometido con el Barça, pero aún no se ha hecho oficial su llegada porque el club necesita liberar más masa salarial.

Frenkie de Jong, en un partido del FC Barcelona en la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

Aún así, el United no ha aceptado, según el diario británico, prefiere una operación de traspaso en la que solo haya dinero de por medio, nada de jugadores involucrados. Así, otra operación podría enquistarse para el club culé, que tiene varios frentes abiertos y no consigue cerrar ninguno.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, expresó el pasado jueves su deseo de que el Barcelona fiche "los mejores jugadores que pueda", pero volvió a supeditarlo todo a que "ejecute los acuerdos aprobados por la asamblea de socios". Tebas, que habló tras un acto de presentación de un nuevo patrocinio, insistió en que desconoce "si podrán fichar" y "por cuánto va a vender los activos que se les ha autorizado".

"El vicepresidente Romeu dijo que estaban recibiendo muy buenas ofertas. Ojalá que esas ofertas se concreten, lo que significará que podrán incorporar los jugadores que quieren", destacó.

El principal objetivo del mercado para el Barça no es otro que Robert Lewandowski. El delantero polaco ha dicho por activa y por pasiva que se quiere marchar del Bayern, pero el propio club alemán ha dicho que de ninguna manera va a dejar salir al futbolista. El Bayern en cualquier caso no bajaría de los 50 millones, una cifra que el Barça de momento no puede poner encima de la mesa hasta que ingrese dinero con ventas de jugadores o activando las palancas económicas.

Renovaciones estancadas

Capítulo aparte también merece el tema de las renovaciones. Cerrada la de Araújo meses atrás, el club se volcó en Gavi y Dembélé, la del primero parece encauzada tras varios tiras y afloja, pero la de Dembélé es otra historia. El francés ha ido rechazando las distintas ofertas que le ha propuesto el Barça y se ha dejado querer por otros equipos, como Chelsea o PSG, pero sin cerrarse las puertas a ninguna de sus opciones.

