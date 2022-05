Rubiales se sube el sueldo en la Federación tras su polémica relación con Piqué en el caso Supercopa

Luis Rubiales ha dado explicaciones a la Asamblea General de la Real Federación Española de Fútbol tras las denuncias que ha recibido ante Anticorrupción y el Consejo Superior de Deportes por su gestión. El presidente de la RFEF, que también ha presentado los presupuestos más grandes de la historia del ente, ha cambiado su sueldo como prometió para dejar de tener una parte variable que no dependa de los contratos que firma. Además, ha asegurado que "no se puede sacar ninguna irregularidad" del trabajo que ha hecho al frente del fútbol nacional.

La Asamblea ha aprobado el cambio de retribución de sueldo del presidente. Rubiales pasará a cobrar 675.761,87 euros brutos de forma fija, con un complemento extra de ayuda a la vivienda que se ha reducido a 3.000 euros brutos. La RFEF elimina la parte variable de su nómina, haciendo crecer la parte fija que tenía anteriormente. No prescinde del complemento del alquiler, a pesar de que está siendo investigado por ello. Ángel María Villar cobraba 165.000 euros brutos durante su estancia.

83 votos a favor y una abstención, sin preguntas al respecto, aprobaban esta nueva retribución fija que será de 371.669 euros netos, más 1.650 euros netos de ayuda a la vivienda. Esta retribución se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2022 y se actualizará anualmente sobre el IPC. "El presidente de la RFEF es de los que menos ganan tanto cuantitativamente como profesionalmente", remarcó el propio Rubiales.

Aprobados en #AsambleaRFEF los nuevos términos de la retribución del presidente



https://t.co/s7nNR7fJAA pic.twitter.com/WAiCKl42pM — RFEF (@rfef) May 30, 2022

Tomás González Cueto, el comisionado de control externo de la RFEF, dio explicaciones sobre todas las informaciones que han salido en los últimos meses. Sobre la retribución del presidente de la Federación, defendió que tanto con la primera propuesta y la modificación de 2020, la Asamblea soberana decidió las cantidades que iba a recibir.

Dentro de este apartado, hizo mención aparte al asunto de la ayuda a la vivienda. Hizo referencia a una junta directiva de la RFEF de 1988 que ponía sobre papel que Villar recibía el alquiler del piso de la Federación. También mencionó el cambio en 2020 por el que el pago se incluía en la parte variable. Todo este asunto ha salido a la luz por las comisiones que podía recibir por la presencia de determinados clubes en la Supercopa.

Caso Supercopa

Rubiales comenzó justificando por qué no se aceptó la oferta de Qatar que recibieron para organizar la Supercopa de España antes que la de Arabia Saudí. "Hubo una propuesta de Qatar de 33 millones de euros que en ningún caso fue perfeccionada. Pasados un número de días, los cataríes no dieron el 'ok' y, por lo tanto, no hubo oferta. Probablemente, si lo hubieran aceptado hubiéramos ido allí, porque no había otra. Después tuvimos la de Arabia, que fue mejor", explicó el presidente de la RFEF.

También dio su versión sobre la acusación del pago de un viaje a Nueva York por ocio: "La Federación cubre un viaje de tres personas que trabajan en la Federación, y no cubre nada más. Es un viaje de trabajo con reuniones totalmente acreditadas. Nada más. Se ha generado un estruendo alrededor que es falso. Con un documento mutilado para esconder los nombres que me acompañaban para aparentar que lo hacía solo, y es falso".

️ Luis Rubiales, presidente de la RFEF: "En patrocinio hemos pasado de los 29 millones de euros a los 83 del año pasado. En TV, de los 61 a los 129".



️ "Las competiciones generaban 13 millones. Ahora, más de 47".#AsambleaRFEF pic.twitter.com/yH2psJSOON — RFEF (@rfef) May 30, 2022

González Cueto justificó que el contrato siempre ha estado en conocimiento de la Asamblea, tanto el primero como el que se modificó durante la pandemia. Aclaró, como lo había hecho el ente antes, que es Sela la que paga la comisión a la empresa intermediaria, Kosmos, y que la Federación es ajena a cualquier tipo de pago.

El comisionado de control externo respondió a los miembros del Comité Ético que elaboraron el informe favorable para la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí y que explicaron que no habían visto el contrato: "No sé si lo vieron o no, lo que sí se es que los condicionantes y las sugerencias a las que se refieren en el informe son las que aparecen en el contrato".

También hizo referencia al posible conflicto de intereses con Gerard Piqué, responsable de la empresa Kosmos y jugador de fútbol. "He hecho un repaso a todas las normas españoles y europeas, en el ámbito público y privado, y no he sido capaz de encontrar un encaje al presunto conflicto de interés achacable al señor Piqué", remarcó el comisionado de control externo.

Las ayudas públicas

Sobre las denuncias presentadas ante los juzgados y el CSD, Andreu Camps, secretario general de la RFEF, explicó que como entidad privada, "las actividades son de régimen jurídico privado". "No hay actos administrativos, todos los actos son privados. Otra cosa distinta es que la Ley del Deporte califique que determinadas actividades de las Federaciones o las ligas nacionales tienen funciones públicas delegadas que no deben confundirse con competencias delegadas" remarcó.

Explicó esto para dejar claros los términos jurídicos en los que se enmarcan estas denuncias. "Pretender que es prevaricación todo lo que exponen no tienen ninguna base jurídica porque ninguna es una función pública delegada. La organización concreta y el desarrollo de las competiciones no forman parte de esas funciones públicas delegadas", sentenció Camps.

️ Andreu Camps: "La RFEF está excluida de todas las Ayudas que concede el Ministerio para las Federaciones".#AsambleaRFEF pic.twitter.com/0Q0Ds4tl4y — RFEF (@rfef) May 30, 2022

El secretario general también aclaró sobre las subvenciones estatales que solo reciben "las de las quinielas" y que la Federación de Fútbol es la única que está excluida del resto de ayudas. "Un 4,55% se destina a la RFEF para destinarlo a los campos de fútbol y fútbol sala. De ese mismo dinero, el 45,5% se destina a la LFP. En total, es el 0,4% de los ingresos de la Federación. Todo esto es justificado hasta el último céntimo", explica Camps.

"Por lo que es de justicia decir que no se ha utilizado dinero público para todas las cuestiones que se han publicado. Tampoco se ha utilizado dinero privado", sentenció el secretario general de la RFEF. Camps anunció que se ha abierto una investigación para encontrar responsables por si algún empleado de la Federación a título personal hubiera podido realizar determinadas actividades ilícitas. El ente pondrá a disposición de los órganos judiciales una vez tenga los resultados.

[Más información: Miguel Galán, el azote de la RFEF que tumbó a Villar y ahora va a por Rubiales]

Sigue los temas que te interesan