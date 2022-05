Las curiosidades del himno de la Champions que suena antes y después de cada partido

A pocos días de que presenciemos la final de la UEFA Champions League entre Real Madrid y Liverpool en París, que se podrá ver en la 1 de TVE y Movistar+, puede que te interese conocer algunas curiosidades y datos sobre la historia de la competición europea de fútbol más popular, como qué dice la letra del himno de la Champions o quién lo creó.

En la temporada de 1991/1992 con la llegada del nuevo formato, que cambió de nombre la competición, también llegó un himno que hoy en día es mundialmente famoso y es difícil que nunca lo hayas oído, ya que suena antes de cada partido del torneo estrella del Viejo Continente.

El compositor de esta famosa obra fue Tony Britten , y se trata de una pieza inspirada en la de Friedrich Händel:'Zadok, the priest' -Zadok, el sacerdote-. El británico hizo varios arreglos en un tema que en su tiempo sirvió para coronanr a varios reyes del Reino Unido como Jorge II.

Además, añadió la letra en tres idiomas diferentes: alemán, inglés y francés, que son las tres lenguas oficiales de la UEFA. La Royal Philarmonic Orchestra interpreta este himno, mientras que la voz la pone la Academy of Saint Martin.

Desde su creación y aprobación, el estribillo de este himno suena antes cada partido de Champions, y actualmente la cadena corespondiente que emita el partido está obligada a reproducir una versión reducida del himno tanto al inicio como al final del tiempo de juego.

Otra curiosidad es que la versión original no ha sido publicada comercialmente nunca, aunque la Academy of Saint Martin in the Fields grabó el 'Zadok the Priest' de Händel en el álbum de 2002 World Soccer Anthems. También se hizo una nueva versión en 2006, por parte del dúo polaco Kalwi & Remi, que titularon 'Victory'.

Así, este sábado, el himno de la Champions League volverá a resonar en el Stade de France de Saint-Denis,en París, para hacer las delicias de todos los aficionados al fútbol, quienes, pese a no dominar los tres idiomas, tararean o cantan la canción antes de cada uno de los partidos.

Escucha el himno de la UEFA Champions League

Letra original himno de la Champions League

Ce sont les meilleures équipes

Es sind die allerbesten Mannschaften

The main event

Die Meister

Die Besten

Les grandes équipes

The champions

Une grande reunion

Eine grosse sportliche Veranstaltung

The main event

Die Meister

Die Besten

Les grandes équipes

The champions

Ils sont les meilleurs

Sie sind die Besten

These are the champions

Letra en español del himno de la Champions League

Estos son los mejores equipos

Estos son los mejores equipos

El evento principal

Los maestros

Los mejores

Los grandes equipos

Los campeones

Una gran reunión

Uno de los principales eventos

El evento principal

Los maestros

Los mejores

Los grandes equipos

Los campeones

Ellos son los mejores

Estos son los mejores

Estos son los campeones

