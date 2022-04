Cruce de acusaciones entre Betis y Valencia antes de la final de Copa del Rey: "Me parece irrespetuoso"

La final de la Copa del Rey entre el Real Betis y el Valencia tendrá intensidad suficiente como para vivir un gran partido. La polémica entre ambos equipos por las declaraciones realizadas se ha desatado y ha aumentado ligeramente la crispación horas antes de la pelea por el título. José Bordalás, acostumbrado a estar en el centro de los focos, ha vuelto a defender el estilo de juego de su equipo.

El técnico del Valencia, en rueda de prensa, hizo referencia a unas declaraciones de Pellegrini donde hacía hincapié en el juego físico que disputaba el Valencia. Un análisis que no ha terminado de gustar a Bordalás, que lo ha vinculado con una estrategia para meter presión a los árbitros de cara al encuentro del sábado.

"Me hace mucha gracia que se siga hablando. Y de hecho en las últimas horas se nos ha acusado de cosas que no son ciertas. No sé con qué objetivo, imagino que para condicionar. Me parecen irrespetuosas, fuera de lugar. Nunca hice eso, no puedo hablar del juego del rival porque estaría faltando al respeto a esos profesionales", ha defendido Bordalás ante la prensa.

💬 José Bordalás, entrenador del @valenciacf: "Es un momento muy especial. Afrontar la final de la #CopaDelRey, un torneo tan importante, es muy bonito".#CelebrarEsGanar | #LaCopaMola pic.twitter.com/e6x7Q1yuLq — RFEF (@rfef) April 22, 2022

"Se falta el respeto a nuestra afición y entidad. No tengo nada que decir puesto que el Valencia es el equipo que más faltas recibe del campeonato. Imagino que será al contrario, los que interrumpen son el resto con las faltas al Valencia", ha recalcado el técnico che. Además, ha desmentido haber criticado a los colegiados: "Con los arbitrajes no he sido crítico, he sido crítico con el VAR. Lo que dije no lo voy a repetir".

Unas palabras mucho más tajantes que la de Gayá, que lucirá el brazalete de capitán para lograr su segunda Copa en apenas cuatro años. "Me centro en mi equipo y no en lo que digan los rivales", espetó el jugador del Valencia.

Sobre que el Betis sea el favorito, Gayá se mostró contenido: "Al final eso de que el Betis es favorito, no sé realmente quien lo dice. Nosotros sabemos que en una final se igualan las fuerzas, que nosotros somos un grandísimo equipo. Que varios jugadores ya levantamos una Copa en 2019 cuando el Barça era el favorito. Por lo tanto, a mí no me molesta para nada. Tenemos que estar centrados en cómo jugarles".

💬 Manuel Pellegrini, entrenador del @RealBetis: "Ganar esta #CopaDelRey sería un logro muy importante".



➡️ "Es una ilusión que tenemos que reflejar con un gran rendimiento".#CelebrarEsGanar | #LaCopaMola pic.twitter.com/BRwdE8uWVN — RFEF (@rfef) April 22, 2022

Por su parte, Mauricio Pellegrini ha intentado explicar sus polémicas palabras. "No he oído lo que ha dicho, cada uno tiene derecho a decir lo que quiera. Yo dije que el Valencia tenía un estilo muy definido, muy físico y muy fuerte. Dentro de eso hay un árbitro que está para verlo. No hice ninguna crítica. No tengo ningún tipo de problema", aseguró minutos después de la comparecencia de Bordalás. Respecto a su favoritismo, el técnico restó importancia a las etiquetas porque los partidos duran 90 minutos.

