El exilio del Shakhtar por la guerra en Ucrania: huye a Turquía y hará una gira para recaudar fondos

Por el momento, el plan es llevar a cabo una serie de partidos de exhibición. Una gira para recaudar fondos. Y el primero ya tuvo lugar el pasado fin de semana. El sábado, el Shakhtar Donetsk jugó en Grecia y reivindicó su nombre e historia: "No sé qué tipo de equipo en la historia del fútbol se puede comparar con nosotros. Ningún otro equipo ha sentido o vivido lo que hemos vivido en estos últimos años".

Ante el Olympiakos, en Atenas, el Shakhtar dio inicio al plan. De recaudar dinero para el ejército de Ucrania a brindar ayuda humanitaria a los ciudadanos del país. Y, por supuesto, también dentro de una vía deportiva. Al fin y al cabo, son futbolistas. Futbolistas que también forman parte de la selección ucraniana y que tienen en junio una cita muy importante: lograr el billete para el Mundial de Qatar 2022.

Por este motivo, tanto Shakhtar Donetsk como Dinamo de Kiev se unen para sus respectivas giras de exhibición. Aunque tanto un equipo como el otro han visto cómo la mayoría de los jugadores internacionales no ucranianos han abandonado sus disciplinas por la guerra. Algunos de ellos no volverán nunca, otros como Marlon han prometido que regresarán cuanto todo acabe.

Algo que entienden en el Shakhtar. "No estamos enojados, todos somos seres humanos. Es importante que estén seguros y con sus familias", afirma Srna. Un Srna que "desafortunadamente" vive su "tercera guerra". Precisamente, él ha sido pieza clave en todo el proceso para poner a salvo a jugadores profesionales, pero también a canteranos, entrenadores y familias. Desde Turquía a Croacia para mantener al mayor número posible alejado de las bombas.

"Simplemente me puse en su situación. No quería que estos niños se quedaran escuchando todo el día bombardeos y balas. Lo que recuerdo cuando era niño, recuerdo quién me dio chocolate, quién me dio una pelota, quién me dio agua. Y eso era lo más importante", destaca un Darijo Srna que es de esa clase de héroes que no llevan capa.