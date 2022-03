Las confesiones de Piqué: condujo habiendo bebido, detenido en Mánchester e independentismo

El central del FC Barcelona, Gerard Piqué, fue el protagonista de una entrevista para The Wild Project. El veterano defensa relató sus duros inicios en el Manchester United, donde la adaptación le costó demasiado. Además, también reveló algunas de sus vivencias más polémicas cuando apenas tenía 20 años o su opinión sobre que gente independentista juegue con España.

Primeros años

"El primer año me toca vivir con una familia inglesa. El club obligaba hasta los 18 años. Me recibieron con muy buenas intenciones, pero la comida era muy difícil de digerir. Tenía ganas de vomitar. Día a día fue muy complicado. Luego entras en un proceso en el que te preguntas por qué has ido allí. Yo quería jugar en el primer equipo. Me cuesta llegar, porque sus centrales eran los mejores de Europa en ese momento. Al año siguiente me voy a vivir solo y mejora mi situación. Con 19 años me voy cedido a Zaragoza y ahí me doy cuenta de que voy a vivir de esto, no sé a qué nivel".

Relación con Ferguson

"Llegué un par de días tarde al entreno. Salía de fiesta con los del primer equipo, ellos lo sabían. Una vez me multó dos semanas sin salario. Otra sin convocar varios partidos. Te cogía y te daba una bronca muy dura, te ibas calentito a casa. En esa edad te piensas que eres invencible, luego tienes poca memoria y no te acuerdas. Te pillan en dos pero sales 200. La proporción era buena".

Detención en Mánchester

"Hubo una vez en Mánchester con 20 años. Había vivido y conducía. Es un mal ejemplo. Me salté un semáforo y me paró la policía. Fue el año antes de irme al Barça. De repente soplo, doy positivo y me encuentro en un furgón de la policía esposado yendo al calabozo. Se me fue de golpe toda la borrachera. Se me va la carrera a la mierda. En ese momento piensas: 'Qué mierda está pasando'.

Te dan la bolsa para meter todo lo que tienes. Me llevan a una habitación y si daba más de 0,25 me quedaba en el calabozo. Fui, el policía se fue un momento, y yo estaba desesperado. Se me habían quedado unas monedas. Hace tiempo me habían dicho que si chupabas las monedas no dabas positivo. Las empecé a chupar. Di 0,23 y luego 0,22. De milagro me salvé de esa. Dudo que fueran las monedas. En vez de irme a casa, me fui al casino en taxi".

Su evolución

"Con los años he visto que con control y balance todo es posible. Y que se tiene que hacer, si no es contraproducente. Cuando llego al Barça estaba Puyi. Puyi llevaba una relación de muchos años con una pareja y lo acababa de dejar. Nunca había salido de fiesta".

La vida social, clave

Salir de fiesta o beber una copa con moderación te da la vida. Estás en un mundo con mucha presión y estrés. Si no sabes descomprimir, sacarte todo esto y estar más libre, el rendimiento baja. Estoy convencido. Claro que tienes que estar físicamente bien, pero hay una parte más psicológica del juego que creo que no está estudiada al nivel que debe".

Salidas en Zaragoza

"Los días del partido los he preservado mucho. Pero mi época más loca fue en Zaragoza. Con 19 años, me coge totalmente la juventud. Venía de Mánchester. Estuve dos años pasándolo mal. Llego a España otra vez y me lo conocía. Zaragoza y Barcelona eran dos horas y cuarto en coche. Ese trayecto me lo sé de memoria. Tenía a mis amigos. Había semanas que dormía durante el día, por la noche me iba a Barcelona para salir de fiesta, volvía a entrenar a Zaragoza y dormía. A veces lo hacía. No días de partido. Una vez dejé el coche siniestro porque me quedé dormido. Quise engañar a la policía porque les dije que se me había cruzado un Seat. Otro día llegué dos horas tarde. En esa época se fumaba en las discotecas".

Bartomeu

"No sabe afrontar los problemas. Los últimos tiempos no lo vimos nunca por la Ciudad Deportiva. Me cruzo con él cuando me miente a la cara con el Barçagate. Nos dice a la cara a Leo Messi y a mí que no sabía nada. Luego me entero que sí lo sabía. Salí a defenderle como un imbécil".

Relación con Madrid y Espanyol

"Hace tiempo que tengo tanto dinero como el presupuesto del Espanyol. Me gusta más ir su campo que al del Madrid. Me alegro cuando el Espanyol sube a Primera porque voy a ir a jugar. Me gusta ir, entrar al campo, que te silben desfigurados. Que te rías y se cabreen todavía más... No hay nada como eso. Diría que es mejor que el sexo y lo disfruto muchísimo más que contra el Madrid. Es una rabia contenida, un resentimiento de años. Los del Real Madrid son unos señoritos y bienquedas".

Independencia

"Es compatible ser independentista y jugar con España. Hay jugadores que se nacionalizan para jugar con España y no sienten España. ¿Qué es sentir los colores? No te voy a decir si lo soy o si no lo soy. El voto es secreto y cada uno tiene que mantener su privacidad. No te puede penalizar de cara a una carrera profesional. Ha habido muchísimos casos de gente que no lo ha sentido. ¿Cuando ganamos el Mundial se pusieron a mirar si sentíamos el país?".

