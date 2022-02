Danjuma, la estrella del Villarreal que desafía a la Juventus: de vivir en un coche a la Champions

El Villarreal CF fichó a Arnaut Danjuma Adam Groeneveld (Lagos, Nigeria; 1997) el pasado verano a cambio de 25 millones de euros, y desde entonces el internacional holandés ha tenido un impresionante rendimiento en el submarino amarillo. Cuatro de sus 12 goles llegaron en la fase de grupos de la Champions League, una competición en la que el jugador de 25 años ha destacado. Será la principal amenaza del equipo castellonense ante la Juventus en los octavos de final del torneo.

Llega en un gran estado de forma ya que Unai Emery ha recuperado la mejor versión goleadora de su una de sus figuras. El neerlandés firmó un hat-trick que le sirve para dejar atrás un complicado tramo de la temporada durante el cual ha estado prácticamente dos meses apartado de los terrenos de juego por problemas en uno de sus tobillos. Ante la ausencia de Gerard Moreno, Danjuma se antoja fundamental para dar la machada frente a la Juve.

Se prevé un duelo con Dusan Vlahovic. La sensación de la temporada y del mercado de invierno en Italia se estrena ahora en la Liga de Campeones. Irrumpe con 22 años cumplidos el pasado 28 de enero, con 21 goles en 28 encuentros oficiales de este curso y con un tanto nada más en sus primeras cuatro apariciones con el Juventus. Pagaron alrededor de 75 millones de euros a la Fiorentina por uno de los goleadores más prometedores del mundo.

Esto no achanta al fichaje más caro de la historia del Villarreal. La historia de Danjuma comienza en Lagos, Nigeria, donde nació. Pronto cambió de aires, cuando mamá Hauwa y papá Cees se divorciaron el mismo año en que se mudaron a Oss, en el sur de Países Bajos. Este hecho marcó su vida para siempre, con solo cuatro años. De repente, se encontró sin hogar durante dos semanas casi un año después de llegar a Europa.

Vida de vagabundo

Danjuma no recuerda mucho más allá de la casa de su abuela y de llegar tarde a cenar regularmente debido a jugar al fútbol en las calles de Nigeria. El verdadero comienzo llegó en 2001 con la mudanza a Países Bajos y el episodio traumático del divorcio. Junto con su hermano Reinier y su hermana Lisette, el entonces niño de cinco años y su madre a menudo terminaban durmiendo en su coche. El hecho de que su madre no pudiera cuidarles terminó provocando que fuera dado en adopción.

Su familia adoptiva no lo llevaría a jugar al fútbol, el deporte que amaba desde los cuatro años: "Fue difícil porque no estás con tus padres y ves a todos los demás niños viviendo con sus padres. Lo único que quería hacer era jugar al fútbol. No estaban dispuestos a llevarme al entrenamiento, así que eso me molestó mucho. Pero mi padre, afortunadamente, vino hasta la familia de acogida, me recogió y me llevó al fútbol, y luego me llevó de regreso a su casa".

A los 11 años, Danjuma llegaría a su primer club profesional, el Top Oss, coincidiendo con la decisión de los tribunales para dejar el hogar de acogida para poder volver a vivir con su padre. Cees sigue siendo una figura muy influyente. Hablan antes de cada partido y Danjuma describe a su padre como un "enfermo del fútbol": "No exagero, si siente que lo he hecho mal o que el club no está rindiendo bien, no duerme".

Sin el apellido

En cuestión de semanas, se unió al PSV Eindhoven, donde permaneció hasta 2016 y no supieron ver su calidad. Pasó dos años con el NEC Nijmegen y luego se mudó al Brujas en 2018. Allí se produjo su debut en la Champions League. Sucedió en el Metropolitano en octubre de ese mismo año. Recogió la pelota entre el pico del área y la línea de banda y sin apenas amagos colocó el interior de la bota para que la pelota besase la red junto al palo más lejano, inalcanzable para Jan Oblak.

Las crónicas narraron aquel fogonazo como un gol de Groeneveld, el apellido paterno. Pero ya entonces en la camiseta llevaba uno de sus nombres de pila, Danjuma, "nacido el viernes" en el idioma de la tierra de su madre, una nigeriana que se casó con un holandés desplazado para trabajar en labores de dragado en el pantanoso estuario de Lagos. Aunque tenga relación con Cees, prefiere dejar a un lado ese vínculo en su camiseta.

Su talento para el fútbol acudió al rescate para darle estabilidad económica a su familia. Hoy el hermano de Danjuma estudia un máster de biología molecular en Utrecht y su hermana acaba de graduarse en una universidad inglesa. Parte de sus ingresos los destina a financiar la construcción de pozos de agua en Somalia, Níger y Palestina. Después de mostrar su talento en Bélgica, le llegó la oportunidad de la Premier League.

Allí vivió un episodio racista bastante desagradable. En el centro de Bournemouth, tras fichar por el club local, fue arrestado y cacheado por varios policías, que le confundieron con un sospechoso de intento de asesinato. Le acabaron pidiendo disculpas y él no quiso remover más el asunto, pero sí que lanzó una reflexión: "Si eres negro y viajas en un buen coche o llevas buena ropa vendrá la policía y te detendrá".

En España está demostrando que no es fácil pararle. A Danjuma le gusta evolucionar por la izquierda. Ahí le da cancha Unai Emery, que insistió para que el Villarreal pagase algo más de 23 millones de euros al Bournemouth ya avanzado el mes de agosto. Seis meses después quiere guiar a su nuevo equipo a volver a vivir grandes noches europeas como cuando llegó hasta las semifinales de la competición. El Villarreal quiere ser el 'Eurosubmarino' y en Arnaut tiene su mejor torpedo.

