Fabio Capello carga contra José Mourinho: "Yo me hacía respetar, pero sin faltar al respeto"

José Mourinho ha protagonizado algún que otro escándalo en lo que va de temporada 2021/2022. Desde Italia se afirma que se ha abierto una brecha entre la figura del entrenador portugués y el vestuario de la AS Roma. Esto lo ha desmentido el propio técnico, pero Fabio Capello no ha dudado en hablar sobre el tema.

En declaraciones para Sky Sport, Capello ha puesto de relieve que no está de acuerdo con la manera de gestionar el vestuario de Mourinho. No le gustan las faltas de respeto: "Con esas frases se ofenden a los jugadores. El respeto hay que pedirlo, pero también darlo".

"Es algo que yo nunca hice. Me hacía respetar, pero sin faltar. Si ofendes como hizo Mou, también hay consecuencias para el club. Un daño económico, algo muy importante", ha continuado analizado un Fabio Capello que al igual que José Mourinho pasó por el banquillo del Real Madrid en su día.

¿Estrategia de Mourinho?

Capello ha continuado analizando el momento de Mourinho y de su Roma: "Mou está acostumbrado a ganar, en esta situación complicada, quizás, perdió los papeles. A la Roma, probablemente, le faltan líderes en el campo. Unos jugadores con carácter le habrían dicho algo al entrenador...".

José Mourinho, en el banquillo de la AS Roma AFP7 / Europa Press

Por último, el italiano ha barajado la posibilidad de que todo forme parte de una estrategia de The Special One: "Algunos jugadores son la sombra de lo que eran en el pasado, como Mkhitaryan y Veretout. Mou vio que tácticamente no están mejorando, no consigue arreglar el tema y, entonces, decidió soltar una bomba...".

Palabra de Mou

La polémica llega después de una información de Corriere dello Sport en la que se afirmó que Mourinho les dijo a sus jugadores que les faltaban huevos y que deberían jugar en la Serie C. Aunque el propio técnico portugués negó que estas palabras saliesen de su boca.

"Muchos seguro que pensabais que iba a aparecer por aquí con el ojo morado porque habíamos terminado todos a puñetazos. Esa es la gran mentira. La historia que hay de que existe un problema entre los jugadores y yo, lo calificaría como algo sucio. Es, con todas las letras, una mentira total", aseguró 'Mou' ante los medios de comunicación.

"Los jugadores, de hecho, me han comentado que les encanta el modo en el que trabajo. Es lo que han dicho. A lo largo de su carrera han tenido muchos entrenadores que hablaban de una manera muy diferente a la mía. Me han dicho que no quieren que cambie. Yo les he respondido que no iba a cambiar aunque me lo pidieran, pero me han dicho que es lo que quieren", sentenció un Mourinho que afirmó, a su vez, que siempre dice las cosas a la cara y está abierto a la réplica.

[Más información - Mourinho estalla contra la prensa: "Tu trabajo es más fácil que el nuestro, por eso ganamos más que tú"]

Sigue los temas que te interesan