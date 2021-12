José Mourinho y Pep Guardiola, una rivalidad histórica y ¿un futuro como seleccionadores?

De los míticos Real Madrid - Fútbol Club Barcelona con José Mourinho y Pep Guardiola como entrenadores en El Clásico a los duelos en la Premier League con el portugués ejerciendo en Manchester United o Tottenham y el técnico español en el Manchester City.

Ahora uno y otro entrenan en ligas diferentes, pero su rivalidad es leyenda. El futuro podría unir nuevamente sus caminos porque tanto uno como otro podrían seguir sus carreras dentro de muy poco en el banquillo de una selección. Guardiola ya fantasea con ello, mientras que The Special One ya tuvo esta opción ante él en el pasado y vuelve a tenerla ahora.

El ex del Barça o del Bayern Múnich tiene contrato en vigor con el Manchester City, pero ya mira hacia su siguiente paso en los banquillos. En Brasil, dijo hace ya algunos meses que le gustaría probar el desafío de dirigir a una selección. Sin decir posibles destinos, sí que afirmó que es complicado ponerse al frente de combinados como la Canarinha siendo extranjero.

Pep Guardiola, en un partido del Manchester City de la temporada 2021/2022 Reuters

"Una selección es el siguiente paso. Debo tomarme un descanso después de siete años en el Manchester City, necesito detenerme y ver, aprender de otros entrenadores y tal vez tomar ese camino. Me gustaría entrenar en una Eurocopa, una Copa América o un Mundial", afirmó Pep Guardiola durante un evento de la compañía de inversión XP Investimentos.

Tite, el actual entrenador de la selección de Brasil, cree que Guardiola sí podría tomar las riendas de la Verdeamarela: "El técnico no tiene nacionalidad sino competencia y esta es una lógica que se aplica tanto para él como para los entrenadores brasileños".

El de Sampedor no quiere cerrarse puertas y es que más recientemente dejó abierta la vía de probar suerte en una liga como la MLS norteamericana: "Lo he dicho durante muchos años. Creo que hay un futuro increíblemente brillante para el fútbol en los Estados Unidos. Por todo el mundo, he visto cómo el fútbol puede cambiar vidas; une a la gente como ningún otro deporte".

Suena Mourinho

En el pasado, 'Mou' apareció como opción para dirigir a la selección de Portugal. Por aquellos tiempos, el de Setúbal entrenaba al Real Madrid y fue imposible compaginar sus labores como técnico merengue y al mismo tiempo desempeñarse como seleccionador luso.

"Me quedé con el freno amargo de no haber podido ayudar a la selección, pero me quedo con la tranquilidad obvia de quien entiende que tiene en sus manos uno de los trabajos más prestigiosos en el mundo del fútbol", dijo allá por del año 2010 un José Mourinho que más recientemente ha sido tanteado por Senegal.

Jose Mourinho, dirigiendo a la Roma Reuters

Este mismo fin de semana, se conoció la noticia de que la Federación Nigeriana había hablado con el mismísimo Mourinho. Así lo confesó, en declaraciones para el medio Daily Trust, Amaju Pinnick: "Por supuesto que hablamos con Mourinho. No te voy a decir que no hablamos con él porque lo hicimos el Ministro de Deportes y yo, no tiene nada de malo. El énfasis en el nuevo entrenador es la disciplina y el hambre de ganar trofeos".

"Hemos hablado con tres entrenadores de alto nivel. José Peseiro, cuyo nombre ha estado circulando, es uno de los candidatos y puedo decirles que es un entrenador de primer nivel. También hablamos con Krstajic, pero poco después consiguió un trabajo en un club importante en Israel, el Maccabi Tel Aviv", continuó el presidente de la Federación de Nigeria de fútbol.

"Puede ver que estos son entrenadores que tienen hambre y están listos para tomar Nigeria como hogar; son personas que sabemos que están listas para enfrentar el desafío de los 200 millones de nigerianos", sentenció Amaju Pinnick para el medio de su país anteriormente citado.

