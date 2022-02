Mourinho estalla contra las mentiras de la prensa: "Pensabais que aparecería con el ojo morado"

En Italia siguen surgiendo las dudas sobre el desempeño de José Mourinho como entrenador de la AS Roma. Los desencuentros entre el entrenador portugués y algunos medios de comunicación han sido más o menos constantes a lo largo de la presente temporada.

El último ha tenido lugar recientemente, después de una información de Corriere dello Sport. El diario transalpino reveló que se había producido un enfrentamiento entre Mourinho y los jugadores giallorossi. El detonante habría sido, según la citada información, la eliminación de la Roma de la Coppa de Italia.

Tal y como señala el medio italiano, a The Special One no le sentó nada bien la eliminación de su equipo. Por este motivo, cuando entró al vestuario recriminó la actitud a sus jugadores. "Idos a jugar a la Serie C" o "sois gente sin cojones, lo peor para un hombre" serían algunas de las frases que Corriere dello Sport pone en boca de 'Mou'.

José Mourinho, entrenador de la Roma, saludando a la afición del Inter de Milán LaPresse via ZUMA Press / dpa

La respuesta de José Mourinho ha sido de lo más contundente: todo es una mentira. El portugués utilizó la rueda de prensa de este fin de semana para contar la verdad sobre lo sucedido, desmintiendo así la información del medio italiano: "Muchos seguro que pensabais que iba a aparecer por aquí con el ojo morado porque habíamos terminado todos a puñetazos".

"Esa es la gran mentira. La historia que hay de que existe un problema entre los jugadores y yo, lo calificaría como algo sucio. Es, con todas las letras, una mentira total", afirmó el ex del Real Madrid. Mourinho, además, continuó explicando cómo es su relación con sus actuales jugadores.

"Los jugadores, de hecho, me han comentado que les encanta el modo en el que trabajo. Es lo que han dicho. A lo largo de su carrera han tenido muchos entrenadores que hablaban de una manera muy diferente a la mía. Me han dicho que no quieren que cambie. Yo les he respondido que no iba a cambiar aunque me lo pidieran, pero me han dicho que es lo que quieren", afirmó con una gran sonrisa.

Abierto al diálogo

Eso sí, Mourinho también afirmó que claro que hay broncas en el vestuario. Algo que es absolutamente común en cualquier equipo del mundo. De hecho, afirmó que él siempre está abierto al diálogo: "Lo que muchos denominan una 'explosión' dentro del vestuario, o una crítica a los jugadores, forma parte de mi trabajo. Es lo que hacemos los entrenadores. Lo que tengo que decir lo digo a la cara y les doy la posibilidad de diálogo. Cuando hablo, la intención no es hacer un monólogo".

[Más información - Mourinho estalla contra la prensa: "Tu trabajo es más fácil que el nuestro, por eso ganamos más que tú"]

Sigue los temas que te interesan