Así recibió la afición del Inter de Milán a Mourinho en su regreso 'a casa'

"José, por siempre uno di noi". La afición del Inter de Milán no se olvidó de José Mourinho en el día del regreso del entrenador portugués al Giuseppe Meazza. Tampoco para The Special One fue un partido más. El técnico, emocionado, dedicó besos a la grada en señal de agradecimiento por todo el cariño recibido.

El estadio neroazzurro dio la bienvenida a 'Mou' con una gigantesca pancarta en uno de los fondos: "¡Bentornato a casa, José!". Se reflejó así el enorme cariño que guarda la afición del Inter de Milán hacia el que fue el entrenador que llevó a su equipo a lo más alto en Europa, a ganar la Champions League en aquella memorable final en el Estadio Santiago Bernabéu.

Pancartas y cánticos para Mourinho en el regreso a la que fue su casa. Ganó en 2010 la 'Orejona' con el Inter de Milán. Aunque después se fue al Real Madrid, la familia neroazzurra no se olvida de él. Y así se lo ha querido demostrar durante el partido ante la AS Roma de la Coppa de Italia.

Mourinho Giuseppe Meazza



Los besos lanzados de 'The Special One' a la que fue su casa



"José, por siempre uno di noi" ️ pic.twitter.com/AmEptrYNcD — DAZN España (@DAZN_ES) February 8, 2022

El partido acabó con derrota de la escuadra giallorossa por 2-0. Edin Dzeko y Alexis Sánchez fueron los goleadores del partido. No pudo así llevarse la victoria un José Mourinho que, a cambio, sí que recibió una calurosa acogida por parte de la que un día fue su afición.

Pancarta dedicada a José Mourinho por parte de la afición del Inter de Milán EFE

El Inter de Milán avanzó así hacia las semifinales de la Coppa de Italia. Se quedó, por contra, la Roma sin otro título más esta temporada 2021/2022. Los de Mourinho, en lo que se refiere a la Serie A, marchan séptimos con 39 puntos entre los 24 partidos que han disputado hasta la fecha.

