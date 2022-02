José Manuel Franco: "El compromiso del Gobierno con la candidatura del Mundial 2030 es innegable"

José Manuel Franco, presidente del Consejo Superior de Deportes, ha destacado el "innegable" trabajado que se está llevando a cabo para el éxito de la candidatura ibérica para albergar el Mundial 2030. España y Portugal "firmaron un protocolo" para convencer a la FIFA y el "compromiso" del Gobierno, según ha subrayado el Secretario de Estado, continúa intacto.

El máximo responsable del CSD ha calificado de "magnífica" la noticia de la retirada de Reino Unido en la carrera por ser sede. "Estamos ante una cuestión de Estado. Somos unos magníficos organizadores de eventos. Es equiparable a unos JJOO", ha afirmado en una entrevista para El Partidazo de COPE. "Lo tenemos todo: grandes estadios, el Bernabéu se convertirá en el más moderno del mundo, el Camp Nou también tiene cambios, el Wanda, San Mamés... No me quiero dejar a nadie fuera".

Franco, respecto al aumento del aforo en espacios abiertos al 85%, ha recordado la importancia de usar la mascarilla. "Se deben mantener, es fundamental. El 85% está muy bien, ojalá pronto tendremos que estar al 100%, pero que la gente tenga presente la importancia de la mascarilla".

El Secretario de Estado para el Deporte también se ha pronunciado sobre los temas más tensos de la actualidad nacional. Franco, en referencia a la polémica que vive el Rayo Femenino por el 'caso Santiso', ha aseverado que "las jugadoras tienen que adaptarse a la realidad a la que viven" y que "seguramente no pueden decir todo lo que piensan" porque se "deben a un club" que es quien ha contratado al técnico.

Pese a ello, cree que tanto las jugadoras como el sector ha sido claro: "La reacción del mundo del deporte ha sido suficientemente contundente para descalificar a este señor".

Otra de las dudas era su postura sobre la participación de Novak Djokovic en el Mutua Madrid Open. El serbio fue expulsado de Australia por no estar vacunado, pero en España no viviría ese veto. "Con la normativa actual, puede llegar a Madrid y participar en cualquier torneo", ha destacado el presidente del CSD.

"He leído que parece que tiene la intención de vacunarse. Si no se vacuna, crearía un problema para los organizadores de los torneos donde pueda participar. Esto no es una competencia nuestra", ha espetado.

Franco incluso se ha pronunciado sobre la crisis de la Federación de Remo, la única federación olímpica española con una presidenta mujer. Asunción Loriente se enfrentará a una moción de censura este mismo miércoles y, tal y como indicó la propia dirigente en EL ESPAÑOL, el CSD la respalda.

"No debería -hacerse la moción-. No veo motivos. La actual presidenta merece todos mis respetos. Creo que lo está haciendo excesivamente bien. No vemos ningún motivo por el cual pueda prosperar una moción de censura. Y no me gusta nada algunas expresiones que he oído sobre ella", ha defendido.

Cambio del TAD

El presidente del Consejo Superior de Deportes también ha defendido la modificación de competencias del TAD que se ha planteado en la nueva Ley del Deporte. Franco ha destacado que "no va a existir ninguna indefensión para ningún" deportista porque "el TAD no desaparece".

"Se trataba de adecuar la legislación española a la europea. Haciendo este esfuerzo de adaptación, tengo que decirles que la ley ha entrado en el Parlamento y es posible que los diferentes grupos lleguen a acuerdos para alguna modificación", ha explicado en los micrófonos del programa.

