Adil Rami: "El futbolista es guapo y joven, hay chicas interesadas en tu dinero y la fama"

El fútbol al más alto nivel viene ligado a la fama. Y esto también trae sus consecuencias o sino que se lo digan a Adil Rami. Durante una entrevista con L'Équipe, el que fuera jugador de equipos como el Valencia o el Sevilla ha hablado sobre las dos caras del deporte rey.

Considera que los futbolistas son 'presas fáciles': "Una presa fácil, ¡sí! El futbolista, atléticamente, es guapo. Tiene dinero y es joven. Sin generalizar, pero todavía hay muchas chicas, digamos interesadas, en tu dinero o en tu fama. A veces solo quieren ganar seguidores en las redes sociales para darse a conocer".

"En vacaciones te encuentras con tantas mujeres fáciles, con chicos con bolsillos llenos de droga... Si hubiese sido un poco menos fuerte mentalmente, estaba muerto. Sin mis amigos habría sido bastante difícil", ha continuado exponiendo el jugador francés en la citada entrevista.

Adil Rami, en un partido del Troyes AFP7 / Europa Press

Hablando de mujeres, de lo más mediática fue su relación con la actriz Pamela Anderson: "Los chismosos han engañado a la gente. Yo no pedí estar en eso, pero mi novia era un icono y mucha gente se dejó influenciar por toda esa mierda. Me llegué a asustar por todo eso de los paparazis y tuve que huir de Francia".

Hablando de fútbol

También ha hablado de fútbol. Y lo ha hecho sobre el momento en el que cambio La Liga por la Ligue-1: "Me hubiera quedado en Sevilla. No me arrepiento de haber jugado en el Marsella, es uno de mis mayores motivos de orgullo, pero tal vez no era el momento adecuado".

Del mercado de fichajes al punto de inflexión del Mundial: "Cuando estaba arriba me decía, 'prepárate, va a haber un descenso a los infiernos, no se puede vivir así'. Y eso es lo que pasó. Cuando estaba abajo, me decía: 'No te preocupes, asume y acepta y verás que volverás a subir".

Rami parece que al fin ha dejado atrás las polémicas y está muy tranquilo en el Troyes: "Tuve suerte, porque François Vitali (director deportivo del ESTAC a quien conocía de su etapa en el Lille) sabe de mi mentalidad. Cuando me fui del Marsella, personas influyentes hicieron todo lo posible para que no volviera a la Ligue-1".

"Era su mayor temor. Hicieron de todo para que dejara el fútbol. Aquí es donde me digo que puedo estar orgulloso de mí mismo. Me intentaron ahogar varias veces y sigo aquí, en pie", ha sentenciado Adil Rami en la entrevista con el prestigioso medio de su país.

