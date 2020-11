Rami: "Encontraba mujeres fáciles, con chicos a su lado con los bolsillos llenos de drogas"

Adil Rami fue despedido del Olympique de Marsella, pero a sus 34 años juega en el Boavista de la liga portuguesa. El defensa ha concedido recientemente una entrevista para RMC Sport que está dando mucho de qué hablar. Desde las tentaciones en las que no cayó durante sus vacaciones a las anécdotas con Cristiano Ronaldo y Leo Messi.

El futbolista ha recordado sus tiempos en la élite y lo que le ocurría cuando se encontraba disfrutando de las vacaciones: "Sin la presencia de mis amigos habría sido bastante jodido. En vacaciones encontraba tantas mujeres súper fáciles, con chicos a su lado con los bolsillos llenos de drogas. Si era un poco menos fuerte mentalmente, estaba muerto".

La entrevista ha dado para más y ha recordado su etapa en la liga española. Jugó en Valencia y Sevilla, y tuvo la oportunidad de enfrentarse a dos de los mejores jugadores de toda la historia del fútbol. No dudó en pedirles sus camisetas a ambos y ahora ha asegurado que si las vendiese podría llegar a comprarse una villa en Los Ángeles (California, Estados Unidos).

Adil Rami, en un partido del Valencia CF Reuters

"Con todas las camisetas que me dieron Messi y Cristiano, ¡ya podría haber comprado una villa en Los Ángeles! Recuerdo que la primera vez que me enfrenté a él (Cristiano), aceptó fácilmente. La segunda vez, le vuelvo a preguntar y me la da sin problemas y, con todo el respeto del mundo, también se lleva la mía", ha comentado el futbolista.

Rami también ha recordado otro capítulo con Cristiano Ronaldo después de una derrota del portugués, quien por aquel entonces militaba en el Real Madrid: "Le pedí la camiseta durante el partido, se ríe y me pregunta cuántas tenía ya. Aun así, acepta dármela. Al final ni siquiera le pedí nada y lo veo yendo al vestuario muy enojado. De repente, me llama, viene a mí, se quita la camisa, espera la mía y me desea buena suerte. ¡Un gesto elegante!".

Polémico despido

Fue el pasado mes de agosto de 2019 cuando el Olympique de Marsella comunicó el despido de Adil Rami. El defensa fue despedido después de faltar a un entrenamiento para después aparecer en un programa de televisión (Fort Boyard) practicando lucha libre sobre una sustancia aparentemente viscosa.

Antes de eso, también fue suspendido de empleo y sueldo por el mismo motivo, y también ha estado en el centro de la polémica por su relación con la actriz Pamela Anderson. Famosa por su papel en Los vigilantes de la playa, dejó jugosas declaraciones sobre su vida sexual con el jugador.

"Ahora mismo vivo mi sueño. Al final, tienes que ser muy valiente y disfrutar de las cosas. Me encanta que Rami me cocine vestido de doncella sexy. El disfraz surge de mi novio. Es fantástico. Le quiero, por supuesto. Probablemente no debería estar hablando de esto. Soy tan mala, no tengo filtro. Es muy bueno", afirmó Pamela Anderson.

