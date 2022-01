Cuando Xavi Hernández rechazaba fichar a quien saliera del Barça: "Te has querido ir, ya no vuelves"

El Fútbol Club Barcelona de Xavi Hernández sigue reforzándose con el objetivo de remontar la situación en La Liga y aspirar a ganar la Europa League. El entrenador catalán incorporó a un ex como Dani Alves y próximamente tendrá a otro ex como Adama Traoré. Ambas incorporaciones contradicen lo que él mismo aseguró en 2017, cuando dejó claro que aquel que abandonaba el Barça no podía volver.

El técnico era por aquel entonces jugador del Al-Sadd. Poco después se convertiría en entrenador del equipo catarí hasta llegar el pasado 2021 a las filas azulgranas. Y su teoría fue muy clara. "Yo sería partidario que jugadores que se van no recuperarlos. Con 16 o 17 años para qué se van", aseguró en una entrevista para el diario Sport.

Xavi fue preguntado sobre casos concretos como el de Mboula o Eric García, este último ahora en la plantila blaugrana. "Me sorprende mucho lo que han hecho. Yo no los recuperaría en un futuro. Tendría esta filosofía. Has estado aquí, te has querido marchar, pues ya no vuelves", indicó el entonces excapitán culé y jugador del Al-Sadd.

Estas palabras de Xavi Hernández contrastan con el trabajo que está realizando el FC Barcelona en materia de fichajes. El primer refuerzo del catalán fue Dani Alves. El brasileño se marchó en 2016 rumbo a la Juventus de Turín. Aunque no se tratara de un jugador en proceso formativo, el brasileño puso fin a su estancia como azulgrana para posteriormente pedir volver tanto en 2019 como en 2021.

Eric García llegó un poco antes, en verano y con Ronald Koeman de entrenador. Sin embargo, Xavi Hernández está contando con él. El central ha jugado hasta ocho partidos con Xavi y solo los problemas físicos le han frenado. En su caso, él se marchó del Barça rumbo al Manchester City en 2017, de ahí que el mismo Xavi se refiriera a su situación en la entrevista con el diario Sport.

El último fichaje para el Barça será el de Adama Traoré, otro conocido de la afición. El delantero se marchó del conjunto catalán en 2015 cuando formaba parte del Barça B. Por lo tanto, encajaba en ese perfil de jugador en formación del que hablaba Xavi. El atacante optó por poner rumbo a la Premier League en busca de más minutos y ahora regresa para reforzar la delantera del conjunto catalán.

El caso Dembélé

Xavi Hernández ha tenido que modificar su teoría sobre los jugadores que dejan el Barça. Y, de esta manera, suma una nueva contradicción desde que regresó al Barcelona. La anterior la cometió con Ousmane Dembélé, pues negó en varias ocasiones que fuera a mandarle a la grada en caso de no renovar y recientemente le ha apartado de las convocatorias hasta que amplíe su contrato con el FC Barcelona.

El francés no parece estar por la labor de continuar en el Barça si no se cumplen sus exigencias económicas. Xavi, pese a sus palabras en un principio, se ha alineado con Mateu Alemany y Laporta y no dará más opciones al delantero: o renueva, o venta inminente este mismo mercado de invierno.

