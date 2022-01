Xavi espera más fichajes en el Barça y sentencia a Ousmane Dembélé

El entrenador del Fútbol Club Barcelona confirmó que siguen trabajando para incorporar a nuevos jugadores este mismo mercado de invierno. Xavi Hernández, que reconoció que hay preocupación por la lesión de Ansu Fati, destacó que todavía quedan días hasta el cierre de la ventana de transferencias y que confía en poder reforzar varias posiciones.

Además, el entrenador catalán volvió a ser tajante respecto a Ousmane Dembélé. Xavi evitó explicar qué pasará si el jugador no sale porque las dos opciones que ve son que renueve o que salga traspasado estas próximas semanas. La tensión con el francés crece mientras sigue entrenando con el equipo.

Ansu Fati

"Ansu está muy afectado. Es una situación difícil. El lunes habrá otra reunión. Ahora está con su familia. Es una situación difícil porque es una recaída. Estaba jugando para estar media hora o 35 minutos. La prórroga trastocó los planes. Él estaba bien. Haremos una planificación muy específica para él, para que no vuelva a pasar nada más. El lunes se decidirá".

Dembélé

Dembélé

"La situación no ha cambiado. Es la situación que tiene. Tiene que decidir. Lo expliqué el otro día y no ha cambiado nada".

Fichajes

"Estamos trabajando en ello, en varias zonas. Hemos hablado mucho con el club. He sido muy claro sobre qué zona necesitamos reforzar. Estamos intentando. De lo que queremos a lo que podemos hay un trocito. Vamos a ver lo que se puede hacer, pero sí. Quedan días, pero está el límite salarial, las fichas... Estamos trabajando para incorporar algún fichaje".

Mala racha

"Cuando hay un cambio de entrenador se necesita un proceso. Hay que insistir, creer más que nunca en la idea que hizo al Barça grande y que estamos intentando recuperar. Me preocupan los resultados. Durante la semana trabajas bien, pero luego no hay resultados, es para preocuparse. Creemos mucho en esta idea y modelo y vamos a tirar por ahí".

Dembélé entrena bien

"Él está bien, está tranquilo, está entrenando bien. Sabe cuál es su situación, no hay más debate ahí. Así está la situación, depende de la hora".

Ansu Fati y su operación

"No soy médico, pero hay que recuperarlo mentalmente. Que se olvide de las lesiones, que haga un plan específico para no lesionarse más. Lo necesitamos. Perdemos a un jugador capaz de marcar la diferencia. Él es el principal perjudicado. Hay que hacerle un seguimiento exhaustivo para que no se lesione nunca más".

Confianza

"Soy optimista, si no me iría para casa. Estamos en el inicio de algo importante. Hay que tener fe y creer en lo que estamos haciendo. Hay que perseverar. Me pasó como futbolista, al principio había dudas y luego se sacó adelante. Sé que los años de transición en el Barça no existen. Si no se cumplen los objetivos hay que volver a intentarlo y trabajar para conseguirlo. Todos los días sale el sol, o si no casi todos. En los momentos difíciles se ven las personas: entrenadores, jugadores, presidente, afición...".

Los veteranos

Los veteranos

"Los tiros van para las 'vacas sagradas'. Ellos entienden la crítica, dónde están. Hay que ser valientes. El compromiso de los veteranos es espectacular. Son de la casa y su compromiso es incuestionable. Según el rendimiento jugará uno u otro".

El futuro de Dembélé

"No hay otra alternativa. Quedan días y sabe la situación".

Consejo para Ansu Fati

"La última reunión será el lunes con la familia y los doctores. Ahí se decidirá. Él tendrá mucho que ver, sus sensaciones y la confianza en los doctores. Ahora tenemos a los mejores profesionales en el club".

Problemas

"Cada semana tenemos un contratiempo diferente. Es una pena pero hay que seguir".

