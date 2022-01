Pedri y el nuevo Barça 'low cost': "Creo que estamos haciendo un equipazo"

En su corta carrera futbolística, Pedri se ha acostumbrado a ganar premios individuales gracias a su rendimiento en el terreno de juego. Sin embargo, sabe que todavía está lejos de los grandes galardones que se reparten aquellos que pelean por todos los títulos. El canario es parte de un Barça que está creciendo poco a poco con fichajes a bajo precio debido a las dificultades económicas.

De momento, no son los nombres soñados por la afición, pero sí lo poco que pueden encontrar en el mercado. A pesar de eso, el centrocampista criado en la UD Las Palmas considera que están haciendo una plantilla muy completa. Ahora, Pedri ha repasado su paso por el Barça con la revista GQ hablando también sobre su adaptación a la ciudad y sobre su crecimiento personal, no solo como futbolista.

Lo que echa de menos

"Pues no poder visitar y conocer más la ciudad, por la pandemia. Ahora sí que salgo más y estoy conociendo todo lo que tiene Barcelona, que es mucho. Lo que más echo de menos es a la familia, a los amigos o la tranquilidad de mi tierra. Como buen isleño, me encanta el mar, que aquí también lo tengo cerca, aunque me da mucha rabia cuando voy a la playa y veo la suciedad que hay".

"Siempre intento recoger dos o tres piezas de basura y tirarlas al contenedor. No cuesta mucho, y creo que es fundamental que todos nos sensibilicemos para tener un planeta más sostenible. Es por eso por lo que yo colaboro como embajador con la fundación Kick Out Plastic".

Pedri González, ganador del Trofeo Raymond Kopa 2021 Reuters

Cómo es su vida

"Muy tranquila. Cuando no tengo que entrenar, lo que más me gusta es estar en casa viendo series o jugando a juegos de mesa, al ping-pong o a la Play con mi hermano. Sigo viviendo con él, y mis padres ahora nos visitan a menudo; al principio, con la Covid era más difícil. Aparte ya tengo unos cuantos amigos, incluidos el resto de jóvenes del equipo, como Ansu, Eric, Nico, Gavi y ahora Ferran Torres".

Compartir tiempo con Xavi

"Como barcelonista es un orgullo; como futbolista, y centrocampista como yo, un privilegio. A Xavi no lo conocía personalmente y, aunque no tenía dudas, en el día a día está demostrando que sabe de fútbol como pocos. Tengo claro que todos vamos a aprender y mejorar a su lado, tanto personal como grupalmente. Con él, y con el equipo que está formando, nos vamos a llevar muchas alegrías".

Cómo cambia el fútbol

"Ha cambiado sobre todo a nivel físico, que cada vez la exigencia y el ritmo de los partidos son mayores. Hay que trabajar más en ese sentido, y yo mismo lo estoy haciendo para ganar masa muscular, pero la cabeza sigue siendo lo más importante. Te permite actuar antes que el rival para adelantarte".

12. Pedri González AFP7 / Europa Press

El Barça post Messi

"A Leo le agradeceré siempre que me ayudase mucho tanto en el campo como personalmente. Jugar con él era muy fácil, por algo es el mejor del mundo, y lógicamente nos ha costado acostumbrarnos a no tenerlo al lado. Pero, sinceramente, ahora creo que estamos haciendo un equipazo, con mucha gente joven. Todos tenemos la oportunidad de dar un paso adelante".

Una generación como la de Xavi

"Eso es mucho decir, porque hablamos del mejor Barça de la historia, pero sí estoy seguro de que estamos en el camino correcto para lograr muchos éxitos en los próximos años. Este club siempre tiene que luchar por ganar todos los títulos".

Pelea con las lesiones

"Estos meses parado me han ayudado a madurar, a ver en qué tengo que trabajar y mejorar, y a darme cuenta de que todo ha ido muy rápido y he sido un privilegiado. Pero, obviamente, no me arrepiento de todo lo que me ha pasado ahora. No cambiaría nada".

