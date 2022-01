El representante de Ousmane Dembélé amenaza al FC Barcelona: "Le están perdiendo"

El FC Barcelona se reunirá con el agente de Ousmane Dembélé este miércoles para tomar una decisión firme y definitiva sobre el futuro del jugador. Su contrato expira en junio de 2022 y el club quiere saber si acepta la oferta de renovación que tiene encima de la mesa. Tras varios días sin respuesta del internacional con Francia, la dirección deportiva se impacienta. Por lo tanto, se ha fijado un ultimátum al que ha respondido su representante en RMC Sport.

Moussa Sissoko concedió una entrevista a la emisora francesa en la que no tuvo ningún reparo de denunciar la actitud negociadora del Barça para renovar el contrato de Dembélé. "Es un movimiento de presión que no funciona con gente como nosotros. Quizá pueda funcionar con agentes que tengan amiguismo con el club. Estoy aquí para defender los intereses de mi jugador", dijo el agente del futbolista. Quieren 200 millones brutos en 5 años, más 40 millones en comisiones y prima de fichaje.

"No sabemos lo que vamos a hacer, no hay nada hecho. Pero los dirigentes están perdiendo a Ousmane. Desde el principio demostramos que queríamos discutir, con condiciones claro, pero sin cerrar la puerta", aseguró Sissoko. El representante asume que sus peticiones son "exigentes", pero recordó que "a lo largo de la carrera de Ousmane siempre ha demostrado que sus decisiones no fueron dictadas por el dinero". El futbolista ha pasado más tiempo lesionado que disponible.

La cuerda con Dembélé ya se está tensando demasiado. Este martes se vivió un nuevo capítulo de este absoluto sinsentido: mientras que Ousmane se reunía con Xavi para asegurarle que quería renovar, según desvelaba Sport, unas horas más tarde, su agente hace estas declaraciones incendiarias. La segunda opción para el Barça sería intentar venderlo en los próximos días, antes de que se cierre el mercado de fichajes de invierno el 31 de enero.

Problemas de Fair Play

A pesar de pasarse lesionado más de 690 días y una serie de conflictos, desde el caso racista con unos trabajadores asiáticos hasta sus faltas de disciplina con el primer equipo, el Barça ha demostrado su intención de convertirle en una estrella. Es difícil pensar en que le puedan subir un salario de 18 millones en el extranjero, aunque la oferta del equipo culé es a la baja. Es algo lógico teniendo en cuenta todos estos problemas y que el club tiene el límite salarial muy ajustado.

La Premier League también ha abierto sus puertas a Ousmane por varios puntos. En las últimas horas parece que se ha acelerado la opción de que el Manchester United se haga con sus servicios. Todo apuntaba a que los contactos serían para el próximo verano, pero la situación de Anthony Martial ha abierto la puerta a un posible intercambio entre el Barça y los Red Devils.

El Newcastle United, el Liverpool o el Arsenal son las alternativas. En cualquier caso, el tiempo corre a favor de un Dembélé que apunta a salir del FC Barcelona.

