El FC Barcelona renueva a Samuel Umtiti y reduce su masa salarial para inscribir nuevos fichajes

Sorpresa en el FC Barcelona. Samuel Umtiti, uno de los jugadores llamados a salir del Barça por su poca presencia sobre el campo, ha renovado este lunes. El jugador de fútbol francés amplía su contrato hasta 2026 con la condición de reducir su salario. De esta manera, tal y como también ha anunciado la entidad, han podido inscribir ya a Ferran Torres, que estará disponible para la Supercopa de España para Xavi Hernández siempre que de negativo y se recupere de su lesión.

Mateu Alemany lo ha conseguido con esta estrategia inesperada en la política de renovaciones del Barça. El club azulgrana consigue tener la masa salarial suficiente para que su gran fichaje de este invierno pueda jugar desde ya. Umtiti, que tenía contrato hasta el 2023, ha accedido a una rebaja de su contrato a cambio de alargar su relación contractual con el club azulgrana. El jugador había incluso recibido amenazas de la afición azulgrana por su situación.

El francés, que apenas ha contado para Xavi Hernández esta temporada, no saldrá en el mercado de invierno y luchará por un puesto en el once titular. El ex del Lyon era uno de los nombres propios del mercado de invierno junto al de Philippe Coutinho, que en su caso sí ha terminado por salir, por su elevada ficha y la poca confianza del entrenador. Sobre todo, el club había dejado de considerarle por sus continuas lesiones. Era uno de los mejores centrales del mundo.

El FC Barcelona y @samumtiti han llegado a un acuerdo para la ampliación de su contrato hasta el 30 de junio de 2026. El defensa francés reduce parte del sueldo que iba a percibir en el año y medio que tenía de contrato



Más info https://t.co/ivEvLTeC2c pic.twitter.com/MecRoZ0iBs — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 10, 2022

Desde Cataluña aseguran que esta rebaja ha sido del 10 por ciento de su sueldo, pero que no dejará de cobrar esta cantidad. La prolongación de su contrato hasta 2026 hace que reciba el dinero, pero en más años. En cualquier caso, tendrá una opción para irse gratis el año que viene si un club quiere apostar por él. El Barça ha dado prioridad a la inscripción de su jugador por encima de la situación de un Umtiti que no ha aportado nada futbolísticamente en los últimos años.

Ferran, dentro

El propio Laporta asumió durante la presentación de Ferran que le habían fichado sin tener la certeza de poder inscribirlo. En los últimos días, Mateu Alemany ha trabajado las 24 horas del día para hacer un encaje de bolillos tremendo. El Barça ya hizo un esfuerzo en verano para liberarse de la presión del límite salarial, pero las renovaciones de Ansu Fati y Pedri le volvieron a acercar al tope. La salida de Coutinho fue el primer paso y esta renovación el segundo.

Con esta ampliación de contrato, el FC Barcelona aumenta su 'fair play' y podrá inscribir a @FerranTorres20 en la Liga de Fútbol Profesionalhttps://t.co/Evm6NAZnba pic.twitter.com/SM9CRRE5ev — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 10, 2022

El futuro que queda en el aire ahora es el de Ousmane Dembélé. El Barça ya no tiene la obligación de renovarle para conseguir la inscripción de Ferran, por lo que el jugador ya no tiene la sartén por el mango. Tenía una oferta de renovación a la baja que no quiso concretar, aunque sigue estando encima de la mesa. El club ya no descarta su salida libre este verano, ya que se termina su contrato.

