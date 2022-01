Manuel Pellegrini: "La derrota en Liga nos sirve para mañana, tenemos que controlar la ansiedad"

Con el antecedente de la victoria liguera del Sevilla FC en el Benito Villamarín por 0-2, hace poco más de dos meses, el equipo de Manuel Pellegrini afronta el duelo frente a los comandados por Julen Lopetegui con el ánimo de despejar las dudas que suscitó ese partido. Salió el Real Betis del derbi liguero molesto, en expresión del chileno en rueda de prensa, quien ha apostado para el de este sábado (21:30 horas) por la mentalidad de una final sin serlo y por evitar el exceso de ansiedad.

El entrenador verdiblanco ha expresado que afrontan el choque como "un partido normal" en el que su equipo debe dedicarse "a hacer lo que mejor sabe, jugar" y "controlar el exceso de ansiedad" en un duelo "importante para la ciudad". "Tras el derbi de Liga quedamos molestos, pero ese partido debe servirnos para mañana. Perdimos muchos balones en la salida, hay que evitar eso para las frenar sus transiciones rápidas. Tenemos que mentalizarnos de que es una final", explicó.

También habló sobre el plan para el encuentro. "Espero un derbi muy igualado. Ninguno de los dos equipos ha tenido demasiadas ocasiones ni dominio en los duelos previos a éste. Lo importante es controlar ansiedad. Nos servirá de experiencia el hecho de tener que jugar tantos minutos con uno menos ante un rival con la calidad del Sevilla", sentenció. Un rival al que el chileno ha ganado en cinco ocasiones, ha empatado otras seis veces y ha perdido nueve partidos.

Pero Pellegrini no ha podido ganar todavía ningún derbi. Lleva una derrota por la mínima en el Ramón Sánchez-Pizjuán, un empate la pasada campaña y la derrota en Heliópolis de este año. "Trato de dirigir al equipo de la mejor manera posible. La temporada pasada hicimos dos muy buenos partidos, este año un factor desequilibró el choque y esa estadística no me dice mucho, como tampoco me lo diría si hubiese ganado los tres", explicó preguntado por esta circunstancia.

Los árbitros

Pellegrini pasa página y se centra de lleno en el derbi. No quiere oír más polémicas de arbitrajes, después de la mala dirección de partido de Muñiz Ruiz en Vallecas que perjudicó claramente al Betis tras la expulsión de Alex Moreno y un penalti a su favor no pitado. "Dijimos lo que pensábamos en ese momento y pasamos la hoja. El lema del Betis es tratar de jugar bien al fútbol, ganar sus partidos. Cosas puntuales pueden suceder. No hay que enfocarse en temas exteriores", aclaró.

Tampoco quiso acordarse de la expulsión de Guido Rodríguez en el anterior derbi ni polemizar sobre De Burgos Bengoetxea, el colegiado de este sábado. "Los árbitros, como todo el mundo, se equivocan. No nos sentimos perseguidos o por lo menos no me siento perseguido. Tenemos que dedicarnos a hacer sólo lo que mejor sabemos, que es jugar al fútbol. No hay que darle más vueltas ni refugiarnos en los errores arbitrales. Estamos centrados en el rival y no en el árbitro", finalizó.

[Más información: Julen Lopetegui y el sueño de La Liga: el Sevilla busca establecerse en la élite]

Sigue los temas que te interesan