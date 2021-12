Monchi también tiene enemigos: la rajada de Nainggolan contra el "falso" director deportivo

Ramón Rodríguez Verdejo, más conocido como Monchi, es conocido por todo el fútbol español gracias a su gran labor al frente de la dirección deportiva del Sevilla. El exjugador está considerado uno de los mejores en su puesto y muchos de los millones ingresados por el club hispalense se deben a su visión de futuro. Sin embargo, su paso por el AS Roma no fue igual de idílico y se ganó enemigos que aún hoy le siguen criticando. Nainggolan, ahora en el Antwerp, ha cargado contra el gaditano.

El jugador belga, a sus 33 años, sigue disfrutando del fútbol en su país. Antes estuvo en el Inter y el Cagliari, que han supuesto sus últimos equipos en la Serie A. Pero fue el AS Roma el equipo que le permitió coincidir con una de las personas que peor le han caído en su larga carrera en el fútbol. El director deportivo, que llegó al cuadro italiano como una estrella, fue un "falso" con el centrocampista belga.

El propio Nainggolan lo ha explicado en una entrevista para Teleradioestereo. En ella, el jugador de 33 años señala a Monchi como culpable de su salida del equipo y que hizo que acabara "decepcionado" con el cuadro romano. En 2019, cabe recordar, sería Monchi quien perdiera su puesto envuelto en polémica.

"Soy un tipo muy orgulloso, estoy decepcionado por cómo terminó mi historia", ha recordado el jugador belga. "Monchi parecía quererme y luego se comportó mal conmigo. Siendo orgulloso lo siento, si no hay lugar para mí, los hombres falsos no los saludo de buena manera", ha criticado. Esa tensión con el director deportivo estropeó todo su pasado en la Roma.

"Al final de mi etapa en la Roma, mi mayor decepción fue la llegada de este señor que creo que quería vender a todos los jugadores que se había llevado Sabatini. Eso fue lo que más lamenté. Tal como soy, tomé la decisión correcta -marcharse-, aunque a regañadientes", ha recordado el veterano, que ya en otras ocasiones ha cargado contra Monchi. En 2019, de hecho, no dudó en atacar a Monchi: "Tres días después de su adiós a la Roma, el equipo del que decía estar enamorado, ya había acordado volver al Sevilla".

A pesar de todo, Nainggolan reconoce la buena actitud que siempre tuvo el aficionado de la Roma con él. "Si veo ciertos partidos, imágenes y vídeos, siento un calor que no he sentido en ningún otro sitio. El romano es libre de mente, dice lo que piensa. Todo fue perfecto, me fui bien. Hoy mucha gente me dice que vuelva. Repito que me fui de la Roma en un buen momento, después de que me fuera ya ni siquiera se clasificó para la Champions League", ha agradecido.

