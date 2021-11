Monchi perdió los nervios: "¿Que Butragueño ha visto un penalti a Vinicius? Y mi prima también..."

Hace año y medio que Monchi, director deportivo del Sevilla, dejó unas polémicas declaraciones en el palco del Santiago Bernabéu: "Si anulan el segundo gol igual bajo al campo y saco al equipo", dijo tras caer su equipo 2-1 contra el Real Madrid y anularle el VAR un tanto en el minuto 32. Este domingo se repitió el resultado y otra vez 'rajó' Monchi ante los micrófonos de Movistar+.

El directivo del Sevilla se mostró crítico con un, a su parecer, "penalti claro" del austriaco David Alaba sobre el argentino Lucas Ocampos en la primera mitad y aseguró que esto "no es nuevo". "Ni yo ni cualquiera que lo vea tiene dudas. No tengo que decirlo yo porque soy parte interesada, cualquiera que lo vea… hay contacto, una zancadilla y es penalti. Un penalti muy claro. No voy a entrar en más discusiones", dijo tras el partido.

Aunque dijera lo contrario, su enfado iba en aumento: "No me voy cabreado por la jugada, no es nuevo. Me voy con pena porque hemos hecho muy buen partido y hemos sido superiores al Real Madrid, pero la justicia no es cuestión de mérito muchas veces", añadió. "No estamos teniendo mucha fortuna con las decisiones del VAR, nos pasó en Mallorca y contra el Alavés, pero se irá equilibrando", completó.

Penalti a Ocampos que el Sevilla reclamó

Sin morderse la lenegua, Monchi siguió con su 'rajada' en el Bernabéu: "No es mi visión, es la de cualquier persona que es objetiva. No es subjetivo. Es penalti", culminó sobre la jugada.

Rajada contra Butragueño

Lo peor, aún así, fue el feo gesto que tuvo con Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, quien preguntado antes sobre las polémicas del partido replicó que también hubo un penalti no pitado sobre Vinicius. La respuesta de Monchi no fue lo más deportiva: "Y mi prima también ha visto un penalti...", espetó.

Un Monchi que ponderó el trabajo de su equipo a pesar de la derrota: "Hemos anulado al Madrid. Defendiendo bajo, corriendo detrás del balón… estaban muy superados. En los últimos 15 minutos nos ha faltado un poco de fuerza. Lo justo hubiese sido una victoria del Sevilla o, mínimo, un empate", analizó.

