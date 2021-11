Carlo Ancelotti: "Hoy Vinicius ha dado otro paso para ser uno de los mejores del mundo"

Choque de gigantes el que se ha vivido este domingo por la noche en el Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Sevilla. Los dos equipos brindaron un estupendo choque que Carlo Ancelotti analiza en rueda de prensa. Los merengues se han visto superados en una amplia parte del partido, pero han sabido crear oportunidades claras también. El italiano explica el planteamiento de los blancos, así como el estado físico en el que han terminado sus jugadores.

El gol, en una palabra

"Extraordinario".

Merecimiento

"Hemos jugado contra un rival muy fuerte que ha demostrado su calidad sobre todo en la primera parte. Han tenido la ventaja con un saque de esquina y nos ha costado presionar arriba. Nos hemos desequilibrado. Cuando hemos igualado el partido, fue muy parejo. Poco a poco hemos controlado el partido y luego hemos tenido la suerte de marcar. El partido merecía el empate quizá, pero el Real Madrid no ha merecido perder".

Carlo Ancelotti, en el banquillo del Santiago Bernabéu REUTERS

El físico

"Yo creo que hemos terminado bien el partido, pero tenemos que tener en cuenta la energía que han puesto los que han entrado: Camavinga y Valverde. Tenemos que pensar mucho en esto. El miércoles tenemos partido y puedo pensar en algunos cambios".

Vinicius

"Lo que me sorprende de Vinicius es la calidad que tiene en marcar gol. Es lo que me ha sorprendido. No me sorprende la calidad individual, el regate, la rapidez... Nos está sorprendiendo con su capacidad para marcar goles".

Su mensaje

"Hoy ha mostrado otra calidad que nunca había mostrado. Hoy no ha tenido oportunidad para regatear y para demostrar eso, hoy ha dado otro paso para ser uno de los mejores del mundo".

VAR

"Hubo un contacto, pero creo que el VAR es un instrumento importante. Disfrutarlo es una oportunidad para cometer menos errores. Este fin de semana hemos visto algunos errores".

Maratón de partidos

"Tenemos que pensar en que estamos acostumbrados. Hay que recuperar bien con los que han jugado y que estén listos los que no. A Valverde le necesitamos, Camavinga lo ha hecho muy bien. Los dos son jóvenes y el equipo disfruta de esto".

