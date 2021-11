Casemiro: "¿Vinicius? Los grandes jugadores son así, le he dicho que iba a tener su oportunidad"

El Real Madrid salió victorioso de un duelo a muerte ante el Sevilla. El equipo de Julen Lopetegui es uno de los mejores del territorio nacional y así lo ha demostrado, haciendo un partido muy bueno en un feudo tan complicado como el Santiago Bernabéu. Sin embargo, un gol de Vinicius decantó la balanza a favor de los blancos.

El partido entre madrileños e hispalenses tuvo absolutamente de todo. Goles, acciones polémicas, ocasiones y mucha intensidad entre dos de los conjuntos llamados a jugarse el campeonato hasta las últimas jornadas. Sin embargo, el Real Madrid se impuso gracias a una genialidad de Vinicius que puso el Santiago Bernabéu a sus pies.

El equipo blanco sumó tres puntos muy valiosos y tras el choque, Casemiro habló para los micrófonos de Movistar y Realmadrid TV para analizar lo que fue el encuentro, alabando el gran nivel del equipo rival: "Un partido de dos equipos que están en su mejor momento. Es el mejor momento de la temporada. El Sevilla sabe muy bien a lo que juega. Tienen un entrenador espectacular. Ha sido un partidazo".

"Hemos trabajo muchísimo para ganar títulos y este es el camino, seguir trabajando. El estado de forma de los dos equipos es el mejor de La Liga. El Sevilla está jugando muy bien. Les gusta tener el balón y son buenos tácticamente. El entrenador nos pide tener tranquilidad, sobre todo en la primera parte que no hemos jugado bien".

Casemiro fue sincero con el rendimiento del equipo en la primera parte, que estuvo algo por debajo de lo esperado, especialmente en los primeros 20 minutos de juego cuando llegó el primer tanto: "La primera parte nos ha contado un poco. Esto es La Liga. Iba a ser un partido muy difícil. Tienen jugadores muy buenos, pero nos llevamos los tres puntos y hay que seguir".

No obstante, agradeció y mucho el apoyo de la afición y el impulso que dieron cambios como el de Fede Valverde y Camavinga: "Cuando juegas en casa tienes que dar un paso adelante. Jugar ante la afición nos ayuda mucho. Y los cambios, han ido fundamentales. El entrenador siempre nos dice que aquí contamos todos. Y los que entran tienen que sumar siempre así".

Rendido a Vinicius

Sobre la jugada polémica del partido, el posible penalti de Alaba a Ocampos, no quiso valorarla porque no consideró que hubiera nada reseñable: "El VAR siempre está para ayudar al fútbol, si no ha entrado será por algo". Sin embargo, de quien sí habló largo y tendido fue de su compañero Vinicius, héroe del partido.

"Vinicius sabe que los partidos son complicados, que la gente se ha dado cuenta de que es un jugador top. Pero los grandes son así, a la mínima que tiene te hace un golazo. A veces hace dos o tres, pero los grandes hacen esto, cuando tienen la mínima marcar".

"Vinicius está en un momento increíble. La gente le espera y le hacen marcajes, pero le he dicho que esté tranquilo, que iba a tener su oportunidad. Es un jugador joven y hay que ir tranquilamente con él, pero es una realidad. Los grandes son así, tienen una y la meten".

Por último, Casemiro habló sobre el rendimiento de la tripleta de centrocampistas histórica que forma junto a Kroos y Modric: "El entrenador es quien decide. Nosotros siempre estamos para entrar cuando se nos diga, pero para mí siempre es un placer jugar con Kroos y Modric porque son únicos".

