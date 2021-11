Marco Asensio vuelve al once titular del Real Madrid ante el Sevilla con David Alaba en defensa

Ya se conoce el once titular del Real Madrid ante el Sevilla y se podría decir que este presenta una confirmación y una sorpresa. La sorpresa no es otra que la presencia de Marco Asensio, que vuelve a suplir a Rodrygo en el extremo derecho. El mallorquín, en gran estado de forma, se está alternando en esa posición con el brasileño, demostrando que Ancelotti quiere mantener la confianza y la competitividad entre ambos.

Por otra parte, la confirmación no es otra que la presencia de David Alaba en el centro de la zaga. El jugador austriaco terminó tocado en el partido de Champions ante el Sheriff y se esperaba que pudiera tener una lesión importante. Sin embargo, el central se ha recuperado a tiempo y estará disponible para el primer gran partido de la racha que le viene al Real Madrid contra el Sevilla.

Todo hace indicar que sus problemas de rodilla han sido una molestia pasajera que no le ha impedido estar en el once titular del equipo para el trascedental duelo contra los de Carlo Ancelotti. De hecho, ha podido entrenar en los últimos días con el resto de sus compañeros y por eso el técnico italiano no ha dudado en su decisión.

De hecho, el propio Ancelotti reconoció que Alaba llegaba entre algodones, pero que si estaba disponible, sería el elegido para formar en el centro de la zaga junto a Eder Militao, su compañero de batalla desde que arrancó la temporada y con el que está rindiendo a un nivel excelente durante todo el curso.

La ausencia de Rodrygo

Sin embargo, en el Real Madrid no todo son alegrías ya que la presencia de Marco Asensio en el once titular responde directamente a la ausencia de Rodrygo en el equipo. El brasileño está aquejado de un problema estomocal, ya que sufre una gastroenteritis que le ha debilitado mucho en las últimas horas, lo que ha hecho imposible que sea de la partida.

Este problema, que ya afectó hace unos días a Eden Hazard, ahora afecta a otro hombre del ataque del Real Madrid y lo hace en el momento menos oportuno, justo cuando al equipo blanco llegan una serie de partidos que van a marcar su futuro en lo que resta de temporada, al menos hasta que empiece la lucha por los títulos ya entrado en el 2022.

[Más información: Los motivos por los que Leo Messi, Karim Benzema o Robert Lewandowski ganarán el Balón de Oro]

Sigue los temas que te interesan