El motivo por el que Rodrygo no está disponible para el partido del Real Madrid contra el Sevilla

Rodrygo Goes, durante un partido con el Real Madrid AFP7 / Europa Press

El Real Madrid ha recibido la primera mala noticia de la tarde incluso antes del pitido inicial del encuentro contra el Sevilla correspondiente a la jornada 15 del campeonato de Liga. Esa no era otra que la ausencia de Rodrygo Goes, que no estaría disponible para el choque contra el conjunto hispalense.

El brasileño estaba plenamente recuperado de los problemas musculares que le tuvieron fuera del equipo unas semanas y había tenido minutos y titularidades en los últimos partidos, pero desaparecía de la lista para el duelo contra el Sevilla. El motivo, una gastroenteritis que le hace ser baja de última hora.

La noticia de la ausencia de Rodrygo ha sorprendido a todos. A poco más de una hora para el arranque del partido contra el Sevilla, salía a la luz la alineación elegida por Carlo Ancelotti. Ahí llamaba la atención la presencia de Marco Asensio, aunque podía entrar dentro de la lógica de rotaciones que está poniendo en práctica Ancelotti últimamente.

Sin embargo, la mayor sorpresa de todas saltaba cuando Rodrygo no estaba entre los presentes en el banquillo de suplentes a pesar de estar dentro de la convocatoria para el trascendental choque en el Santiago Bernabéu. Pocos después se conocía la noticia, Rodrygo estaba fuera por un problema de salud que empieza a ser recurrente en el Real Madrid.

La gastroenteritis que afectó hace unos días a Eden Hazard y que le ha impedido estar presente en los últimos dos partidos del equipo, ahora ha obligado a Rodrygo a parar cuando estaba volviendo a recuperar sensaciones. El brasileño se pasó varias semanas lesionado por un problema muscular producido en el duelo contra el Elche y ahora sufre un nuevo parón.

Habrá que ver cuánto tiempo estará fuera del equipo y cuánto le dura este proceso de enfermadad. Ancelotti tiene alternativas dentro de la plantilla, pero Rodrygo, a su mejor nivel y en buenas condiciones físicas, es titular indiscutible para el italiano. Hazard está acusando más problemas físicos de los esperados y el caso de Rodrygo podría ser similar, aunque en el cuerpo médico hay esperanza de que pueda superarlo cuanto antes.

[Más información: Marco Asensio vuelve al once titular del Real Madrid ante el Sevilla con David Alaba en defensa]

Sigue los temas que te interesan