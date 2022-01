La venganza de Bartomeu contra Dani Alves: filtra un chat privado donde sí le pedía volver al Barça

Josep Maria Bartomeu ha reaparecido después de mucho tiempo en silencio. El expresidente del Fútbol Club Barcelona, eso sí, lo ha hecho de manera indirecta para responder a las últimas críticas. El catalán ha filtrado una conversación privada con Dani Alves para desmentir la versión del brasileño de que nunca habría regresado al cuadro azulgrana si 'Barto' continuase en el cargo.

El lateral brasileño, ahora aislado tras dar positivo por coronavirus, realizó unas polémicas declaraciones estos últimos días. El veterano habló de reconstruir el Barça y de empujar al equipo para que recuperara su mejor versión. Pero, además, aprovechó para lanzar un puñal a Josep Maria Bartomeu. "No habría aceptado una oferta de Bartomeu. Me fui cuando no era presidente, no tendría sentido volver a trabajar con él", reconoció.

Bartomeu ha querido desmentir dichas declaraciones y ha filtrado unas conversaciones privadas a algunos medios de comunicación. Un movimiento que únicamente ha podido realizar él dado que ha compartido íntegro el chat de WhatsApp que tenía abierto con Dani Alves. En él, como ha querido dejar claro el expresidente, el brasileño pidió volver al Fútbol Club Barcelona y Bartomeu le emplazó a hablar con Abidal.

Eric Abidal, durante una rueda de prensa con el FC Barcelona Europa Press

La conversación se produjo el 18 de mayo de 2019 poco después de la derrota azulgrana ante el Liverpool en Anfield. Dani Alves, directo, escribió el siguiente mensaje: "Sr. Presidente, ¿todo bien? Quiero volver allí, quiero volver a mi casa y quiero jugar la copa del mundo de 2022 como jugador del Barça". Alves, además, pedía dejar "los orgullos de lado". "Nos necesitamos y lo sabemos", escribió en los mensajes publicados por Mundo Deportivo.

La respuesta de Josep Maria Bartomeu se hizo esperar, pero un día después llegó. El por entonces presidente del Barça no le cerró la puerta y únicamente pidió que estuvieran de acuerdo los miembros de la secretería técnica, en aquel momento dirigida por Éric Abidal. "Hola Dani, para volver, ningún problema, pero deberían estar conforme los técnicos del Barça. ¿Has hablado con Abidal? Abrazo fuerte, Barto", replicó el dirigente blaugrana.

Alves, completamente dispuesto a regresar al Camp Nou, replicó. "Puedo hablarle si quieres". Y Bartomeu volvió a remarcar la importancia de la secretaría técnica. "Informo a Abi -Abidal- y vosotros os llamáis". El lateral brasileño, en forma de agradecimiento, puso fin a la conversación con un emoticono de dos manos rezando.

Una guerra abierta

El brasileño no ha reaccionado a esta filtración, pero todas las miradas apuntan a un Bartomeu con quien no acabó de la mejor manera. El expresidente, además, está recibiendo algunas críticas por el hecho de compartir una conversación privada a los medios como forma de respuesta al zaguero.

Una venganza inesperada por las formas, pero que confirma que Dani Alves sí estuvo dispuesto a volver al Barcelona con Josep Maria Bartomeu en la presidencia. El exdirigente, señalado por su gestión económica del club y por el ya conocido como Barçagate, ha regresado para cerrar el año y limpiar mínimamente su imagen.

