Ceferin intensifica su guerra contra la FIFA: "El Mundial cada dos años no sucederá"

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, ha dejado claro que no apoyará de ninguna manera el proyecto del Mundial cada dos años. La reforma planteada por Gianni Infantino y su dirección en la FIFA prevé un cambio de calendario que aumente los ingresos y ayude a recuperar el interés del espectador. Sin embargo, desde el organismo europeo recalcan que es "una mala idea" y no ven opciones de que triunfe.

El máximo dirigente del ente ha reconocido que "Europa y Sudamérica están en contra" del Mundial de fútbol cada dos años. Una oposición muy importante dado que "son los únicos que tienen campeones del Mundial". "El problema es que el Mundial tiene que tener lugar cada cuatro años para ser interesante", ha incidido Aleksander Ceferin durante un evento Dubái y en palabras para L'Equipe.

El responsable de la UEFA también ha indicado que el Mundial cada dos años afectaría gravemente a un sector en pleno crecimiento como el fútbol femenino. Según el esloveno, este cambio de calendario llevaría a que el Mundial masculino y femenino coincidiera, lo que podría restar atractivo y expectación a este segundo. Un perjuicio que se extendería a otros grandes eventos deportivos.

Gianni Infantino, durante el sorteo de la fase de clasificación del Mundial 2022 de la UEFA Kurt Schorrer / FIFA / Dpa

"Si se celebrara cada dos años perjudicaría al fútbol femenino porque se celebraría el mismo año que el Mundial Femenino. Afectaría a otros deportes, los Juegos Olímpicos, en fin a muchas cosas. Es simplemente una mala idea y no sucederá porque es una mala idea", ha subrayado Aleksander Ceferin. "¿Por qué no hacerlo cada seis meses entonces? Puedes mirar todos los meses, todas las semanas. No es tan simple".

La postura de la UEFA está clara. El Mundial cada dos años afectaría al negocio y organización del fútbol al convertir el torneo en uno más. Mantenerlo cada cuatro años, según Aleksander Ceferin, sería la mejor salida. "¿Por qué los Juegos Olímpicos se celebran cada cuatro años? Porque es un evento que debes esperar, planificar y disfrutar", ha espetado.

La FIFA continúa firme

De esta manera, la relación entre las dos principales organizaciones del fútbol continúa tensándose. Los planes de Ceferin e Infantino son diferentes y el presidente de la UEFA ya ha dejado entrever en más de una ocasión sus discrepancias con su homólogo de la FIFA. El Mundial cada dos años es el último ejemplo.

A pesar de que desde la UEFA hay confianza en que no salga adelante, desde la FIFA son muy optimistas respecto al proyecto. El próximo mes de marzo podría realizarse la votación final y los números dan la razón a los de Infantino. El máximo dirigente del organismo cree contar con los votos suficientes y evitó en su día dar una fecha firme sobre el momento de esa posible aprobación.

Sin embargo, dejó un dato sobre la mesa en su intento de ganar fieles a su cambio revolucionario. "Expertos independientes nos han aconsejado que el cambio a una Copa Mundial de la FIFA bienal proporcionaría unos ingresos adicionales combinados de 4.400 millones de dólares en el primer ciclo de cuatro años", reconoció durante una videoconferencia con todos los presidentes.

